三義高中通學廊道案行不通 B計畫台13線旁設停車空間

苗栗縣立三義高中交通車在台13線上、下車，學生險象環生，縣府規畫通學廊道直達校園，因路線慈濟基金會用地另有配置，縣府協調無功決定放棄，B計畫在台13線路旁設置停車空間，農曆年後施工，預計3、4月完工。

三義高中包括國中部約有600名學生，餐飲科等特色，吸引外鄉鎮就讀，5輛交通車，分頭份、苗栗、大湖、通霄、苑裡路線接送學生，但因校園唯一聯外道路在社區中間，狹窄且彎度大、坡度徒，交通車無法開進校園，停在學校下方台13線，台13線交通繁忙，尤其學校鄰近知名麵店，學生上、下車，安全經常讓人捏了一把冷汗。

縣府規畫通學廊道，直達三義高中校園，希望一勞永逸解決問題，但規畫路線必須經過永森企業股份有限公司、慈濟基金會私人土地，其中，永森公司建議將原有通行道路西移改道後，舊道盼能廢除，以利該土地完整利用。

此外，慈濟基金會土地則已規畫配置三義慈濟中醫院員工宿舍，與通學廊道路線衝突，縣府協調沒有達成共識，縣府研判難以轉圜，通學廊道決定放棄，在台13線設置停車空間解決。

縣府工務處指出，工區內國產署土地因遭私人占用，三義公所協調拆遷事宜，目前辦理簡易水土保持審查，預計農曆年後完成撥用程序，立即通知廠商進場施工，約1、2個月工期，供三義高中5輛交通車上、下車，學生安全更有保障。