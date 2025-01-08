桃園電動公車大躍進！市府加碼補助 年底比率上看35%

全台市區電動公車占比，桃園以3.4%在六都敬陪末座。市長張善政今天在市政會議表示，桃園正積極推動綠色運具，市府透過補助政策，預計今年底電動公車比率將大幅提升至35%。交通局也將在既有轉運站及主要幹線公車端點等處設置公有充電樁，現正規畫中。

據統計，全桃園市有795輛公車，但公路局最新統計顯示，桃園市區電動公車占比現在六都倒數第一，實際營運中的電動公車僅7輛。此外，民代先前也發現全市車齡逾12年限該汰換的公車達16％，老舊程度甚至出現有座位、沒坐墊只剩鐵架的情況。

張善政今坦言，過去桃園市電動公車比例偏低，主因是近年公車業者的財務狀況不佳，業者自然不願意額外投入資金購置電動公車，導致電動公車導入進度較慢。

張善政表示，為改善問題，市府積極尋求解方，交通局除爭取中央補助外，也加碼提供每輛電動巴士約70萬元補助，透過雙重補助機制，成功提高業者汰換意願，在這項政策推動下，桃園市的公車業者已於去年採購136輛電動公車，這批車輛將於今年5月陸續投入營運。

張善政透露，今年公運業者預計再添購141輛電動公車，屆時桃園市的電動公車總數將突破270輛，接近300輛規模。預估在這些新車加入營運後，桃園市電動公車比率將從現行的3.4%大幅提升至35%左右，顯示市府在一兩年內的努力已逐漸開花結果。

張善政強調，為讓電動公車發揮最大效益，市府也同步加強充電設施建置，交通局正積極布建充電樁，目標是打造更完整的充電網絡，解決電動公車的里程憂慮問題，期待隨著更多電動公車投入營運，不僅能提升公車業者服務品質，也能讓市民感受到綠色運具帶來的改變。