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遭爆拖欠10多位保母多月薪資 竹市府緊急改善撥付作業

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府社會處遭爆拖欠薪資，市議員林彥甫接獲陳情，緊急安置個案的10多位保母，去年11、12月的安置費和9、10 月的額外照顧加給，到今年1月都還沒領到。（圖非當事人）。圖／新竹市政府提供
新竹市政府社會處遭爆拖欠薪資，市議員林彥甫接獲陳情，緊急安置個案的10多位保母，去年11、12月的安置費和9、10 月的額外照顧加給，到今年1月都還沒領到。（圖非當事人）。圖／新竹市政府提供

新竹市政府社會處遭爆拖欠薪資，市議員林彥甫接獲陳情，緊急安置個案的10多位保母，去年11、12月的安置費和9、10 月的額外照顧加給，到今年1月都還沒領到，直到他去反映，市府才火速撥款。社會處也表示，會改進安置費用的撥付作業方式。

「太誇張了」，林彥甫指出，昨天早上8時許收到一件陳情，對方說她的薪資一直被拖延，2個多月沒領到錢，原本以為是哪間惡質公司，沒想到欠薪的竟然是新竹市政府。

林彥甫說，電話那頭聽起來非常著急，原來對方是社會處委託照顧緊急安置個案的保母，去年11、12月的安置費和9、10 月的額外照顧加給到現在都還沒領到，約有10多人遇到這樣的狀況。

林彥甫強調，陳情人本身是單親媽媽，隻身照顧自己的小孩和安置個案，快要付不出車貸房貸，只好找上他幫忙，他聽了覺得很誇張，趕緊打給社會處了解情況，結果錢還真的卡在主計處沒撥給安置保母，他也念了社會處一頓，畢竟保母好心協助照顧特殊個案，市府卻如此對待她們。

林彥甫說，昨天下午4時許，陳情人來電說去年11月、12月薪資已經收到，保母們都好開心，終於可以過個好年。林彥甫不捨，認為這些保母為社會付出還被這樣欺負，「要是我沒追不知道還要被拖多久，這件事我不會這麼容易就算了，一定要市府給個交代，流程怎麼改才不會再次發生」。

新竹市社會處表示，居家托育人員（保母）協助市府提供緊急安置服務，是市府守護受保護兒少最堅實的後盾。市府會再改進安置費用的撥付作業方式，爾後每個月初進行請款作業時，將由專人送達財政、主計單位並持續追蹤掌握入帳進度，讓安置家庭保母無後顧之憂。

市議員林彥甫指出，經過他反映後，昨天下午4時許，陳情人來電說去年11月、12月薪資已經收到，保母們都好開心，終於可以過個好年。圖／林彥甫提供
市議員林彥甫指出，經過他反映後，昨天下午4時許，陳情人來電說去年11月、12月薪資已經收到，保母們都好開心，終於可以過個好年。圖／林彥甫提供

保母 新竹 薪資

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