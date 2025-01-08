影／桃園鬧區驚見天坑 「狂竄白煙」現場封路交管警消待命
桃園市桃園區中正路581號前今凌晨驚傳出現天坑，洞裡竄出白煙引發民眾議論。據悉，地底噴出的煙霧疑是捷運工程局施工時「潛盾機」高溫造成，目前停機冷卻中，警方在現場封路交管，消防局也派員待命中，相關單位正在灌漿中，預計近中午才能完全恢復通行。
桃園夜市附近商圈出現天坑，嚇壞民眾，桃園市議員黃瓊慧指出，經向各單位查詢，確認地底噴出的煙霧是捷運工程局施工時「潛盾機」高溫造成，目前停機冷卻中，桃園市消防局擔心引發火警，在現場待命中；而中正路路面塌陷、593號前出現的天坑，捷工局人員現在正在灌漿中。坑洞出現造成民光路至信光路封閉管制，造成上班時間力行路、慈文路、中正路大塞車。
桃園分局指出，約凌晨4點獲報出現天坑後，立即派員到場封路交管，目前中正信光路口、中正民光路口皆無法通行，天坑已由捷工局派員修補灌漿，但因冷卻凝固需要2至3小時，估計約中午才能恢復通行，呼籲用路人繞道並配合警方交通管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言