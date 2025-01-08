影／桃園鬧區驚見天坑 「狂竄白煙」現場封路交管警消待命

桃園市桃園區中正路581號前今凌晨驚傳出現天坑，洞裡竄出白煙引發民眾議論。據悉，地底噴出的煙霧疑是捷運工程局施工時「潛盾機」高溫造成，目前停機冷卻中，警方在現場封路交管，消防局也派員待命中，相關單位正在灌漿中，預計近中午才能完全恢復通行。

桃園夜市附近商圈出現天坑，嚇壞民眾，桃園市議員黃瓊慧指出，經向各單位查詢，確認地底噴出的煙霧是捷運工程局施工時「潛盾機」高溫造成，目前停機冷卻中，桃園市消防局擔心引發火警，在現場待命中；而中正路路面塌陷、593號前出現的天坑，捷工局人員現在正在灌漿中。坑洞出現造成民光路至信光路封閉管制，造成上班時間力行路、慈文路、中正路大塞車。