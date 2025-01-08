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桃園社會局設新科室推長照 民代憂換湯不換藥…市府解釋了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市今年成立「居家及社區長照服務科」，遭質疑多頭馬車，社會局回應，已將老人福利科相關業務移轉至新科室，確保長者獲得更高品質照顧。圖／市府提供
桃園市今年成立「居家及社區長照服務科」，遭質疑多頭馬車，社會局回應，已將老人福利科相關業務移轉至新科室，確保長者獲得更高品質照顧。圖／市府提供

桃園市近7.1萬人有長照需求，市府社會局今年元旦成立「居家及社區長照服務科」，遭民代質疑已有社會局老人福利科和衛生局長期照護科，再增1新單位恐致多頭馬車，也無助挹注資源。社會局回應，已將老人福利科相關業務移轉至新科室，確保長者獲得更高品質照顧，雖尚未規畫長照處，但會與衛生局保持橫向聯繫。

桃園市老人約30萬人，近7.1萬人有長照需求。市長張善政日前宣布新成立社會局「居家及社區長照服務科」，盼提升長照機構服務品質。

議員謝美英表示，台灣已進入高齡化社會，需縮短流程、兼顧品質，才能落實長照精神，市府能在現有組織架構中設立新科室完善長照是好的開始，但還是希望市府推動設立長照處，整合相關業務。

「還是換湯不換藥。」議員魏筠說，許多民代都盼桃市跟進其他縣市成立長照處，市府最後卻僅端出居家及社區長照服務科，該科室仍隸屬社會局下，無論是跨局處合作或與中央財政撥款對接，都需面臨多層行政程序，徒增困擾，組織層級未提升，也無法增加預算和人員，略顯遠見不足。

居家及社區長照服務科代理科長朱秉慧表示，成立新科室主要是減輕原有老人福利科負擔，現在老人福利科將回歸處理敬老愛心卡、敬老禮金、三節禮金、重陽活動、老人會、長青學苑等福利措施，長照業務則移轉至新科室負責。

朱秉慧說，目前長照業務由衛生局主責前端民眾申請的單一窗口，包括長照需要等級評估、照顧計畫擬定等，社會局則專責居家及社區式長照服務機構管理、家庭照顧者支持服務、交通接送、到宅沐浴車及營養餐飲服務、長照法人申設及管理、長照人員認證及登錄、辦理機構查核輔導機制；目前市府仍無長照處規畫，但會與社會局每月固定會議橫向聯繫，確保合作及溝通順暢。

桃園 衛生局 長照

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