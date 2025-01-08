清大梅園梅花開了 月底至2月初是賞梅黃金期

國立清華大學梅園是新竹市知名的賞梅勝地，每年梅花開總是吸引許多民眾駐足拍攝，梅園梅花近日已逐漸雪白綻放，令人驚喜，陸續也有民眾前往清大梅園賞花、取景，拍下期間限定的美照。校方在臉書分享，目前梅園花況約2成，預估賞梅黃金期將落在1月底至2月初，歡迎民眾來賞花。

清大「梅園」是清華大學在台建校首任校長梅貽琦的墓園，坐落於校區後山上，種有一大片梅樹紀念梅貽琦校長，取名「梅園」。梅園栽種300多棵的梅樹，每年到了一月間春寒時節，整座梅園梅花怒放、清香飄送，成為新竹地區賞梅的絕佳勝地。

「逆風如解意，容易莫摧殘，座標新竹還能傲然佇立枝頭的，都是狠花」。校方分享，隨著梅花季到來，清大梅園的梅花在幾波冷氣團助攻下，已經悄然綻放。目前約開花2成左右，預估1月下旬至2月初將迎來盛開期，花況最美。

此外，校方也在臉書分享照片，只見雪白梅花挺立樹頭，還聞得到梅香撲鼻而來，綻放的梅花不僅吸引許多蜜蜂前來採取花粉，也讓不少民眾前來拍照，生態環境優美。另外，民眾也可以趁著好天氣到梅園，看能否發現、拍到的罕見六瓣梅，除了抬頭賞梅以外，也可試著低頭欣賞腳邊即將綻放的牽牛花。