聽新聞
0:00 / 0:00

桃園通訊廠大火 消防廢水入溪將罰

聯合報／ 記者黃寅周嘉茹／連線報導
桃園觀音工業區的先豐通訊本月5日大火，迄今未完全撲滅，因消防廢水排入溪流，桃園市消防局昨依水汙法開罰。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音工業區的先豐通訊本月5日大火，迄今未完全撲滅，因消防廢水排入溪流，桃園市消防局昨依水汙法開罰。記者周嘉茹／翻攝

桃園市觀音工業區先豐通訊公司本月5日大火，因廠內存放大量毒化物，連燒多日迄今未完全撲滅；環保局連日監測空品數值，均在安全範圍，但消防廢水流入樹林溪，依法最高將開罰600萬元。

另外，台中大肚全聯倉儲工地去年底大火奪9命，中市環保局昨對施工的新菱公司開罰500萬元。

先豐通訊是臻鼎科技集團子公司，5日發生火警，消防局派上百人救援，連燒3日仍未完全撲滅，場內存放大量毒化物及危險物品，包括硝酸、硫酸、鹽酸及雙氧水等化學物；火災冒出大量濃煙與惡臭，環保局當天發布警訊，提醒觀音區多里空品惡化，地方憂心水質、空氣受汙染。

桃市環保局表示，持續由外部向火場內灑水降溫，部分消防廢水應變不及，經廠內排入觀音產業園區雨水道， 再排入樹林溪，已違反水汙染防治法，將開罰1萬元至600萬元罰鍰；現場已要求該公司加派抽水車應變，目前採樣未發現水質異常。

台中全聯倉儲工地大火初判為現場切割作業產生火花，掉落地下室穩熱板起火，因無適當安全防護設備，釀重大傷亡。環保局指出，當時黑煙密布，周邊要道沙田路封閉，連彰化地區都聞得到嗆鼻濃煙。

中市環保局長陳宏益說，火災發生，當地空品感測器1個小時內，PM2.5飆到1517微克，是危害最高等級的5倍，3小時後才降到正常的20微克，昨對負責冷凍空調的台灣新菱公司，祭出最高500萬元罰鍰，廠商可依法提出陳述意見。

環保局長 觀音

延伸閱讀

救護車上為婦人平安接生 台中消防員躍上消防形象大使月曆

立院三讀提高退休所得 警消海巡： 有助激勵士氣

新北永寧微型轉運站估2月啟用 盼助雙北桃園城際好行

連燒3天未停！桃園觀音通訊公司大火釀汙染 環保局開罰

相關新聞

桃園通訊廠大火 消防廢水入溪將罰

桃園市觀音工業區先豐通訊公司本月5日大火，因廠內存放大量毒化物，連燒多日迄今未完全撲滅；環保局連日監測空品數值，均在安全...

桃市設長照科 遭批重複

桃園市近7.1萬人有長照需求，市府社會局元旦成立「居家及社區長照服務科」，遭質疑已有社會局老人福利科和衛生局長期照護科，...

苗環局 將訂代清運標準

餐廳垃圾屬一般事業廢棄物，鄉鎮市公所代清運處理費，各彈各調，業者甚至混入生活垃圾夾帶，還有涉及貪汙圖利罪的疑慮，苗栗縣環...

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

苗栗縣議員陳光軒關注非法廢棄物等問題，傳聞有心人士計畫買凶教訓他，苗栗縣警局受理申請，認定因人身安全遭受暴力侵害或危害而...

桃園角板山戶外國際雕塑 今起夜間發光星空約會新美景

桃園市復興區角板山行館園區再造藝術新夜貌完工，「角板山園區不再是太陽下山就結束，而是晚上漫步星空的約會場所」，市府觀旅局...

郭源元桃園現蹤 與憨兒共同繪畫推廣年節禮盒700份待售

農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。