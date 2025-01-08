桃園通訊廠大火 消防廢水入溪將罰

桃園市觀音工業區先豐通訊公司本月5日大火，因廠內存放大量毒化物，連燒多日迄今未完全撲滅；環保局連日監測空品數值，均在安全範圍，但消防廢水流入樹林溪，依法最高將開罰600萬元。

另外，台中大肚全聯倉儲工地去年底大火奪9命，中市環保局昨對施工的新菱公司開罰500萬元。

先豐通訊是臻鼎科技集團子公司，5日發生火警，消防局派上百人救援，連燒3日仍未完全撲滅，場內存放大量毒化物及危險物品，包括硝酸、硫酸、鹽酸及雙氧水等化學物；火災冒出大量濃煙與惡臭，環保局當天發布警訊，提醒觀音區多里空品惡化，地方憂心水質、空氣受汙染。

桃市環保局表示，持續由外部向火場內灑水降溫，部分消防廢水應變不及，經廠內排入觀音產業園區雨水道， 再排入樹林溪，已違反水汙染防治法，將開罰1萬元至600萬元罰鍰；現場已要求該公司加派抽水車應變，目前採樣未發現水質異常。

台中全聯倉儲工地大火初判為現場切割作業產生火花，掉落地下室穩熱板起火，因無適當安全防護設備，釀重大傷亡。環保局指出，當時黑煙密布，周邊要道沙田路封閉，連彰化地區都聞得到嗆鼻濃煙。

中市環保局長陳宏益說，火災發生，當地空品感測器1個小時內，PM2.5飆到1517微克，是危害最高等級的5倍，3小時後才降到正常的20微克，昨對負責冷凍空調的台灣新菱公司，祭出最高500萬元罰鍰，廠商可依法提出陳述意見。