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桃市設長照科 遭批重複

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市近7.1萬人有長照需求，市府社會局元旦成立「居家及社區長照服務科」，遭質疑已有社會局老人福利科和衛生局長期照護科，再增1個新單位恐致多頭馬車，無助挹注資源。

社會局回應，已經將老人福利科的相關業務移轉至新科室，確保長者獲得更高品質照顧，雖尚未規畫長照處，但會與衛生局保持橫向聯繫。

桃園市約30萬老人，近7.1萬人有長照需求。市長張善政日前宣布成立社會局「居家及社區長照服務科」，提升長照機構服務品質。

「還是換湯不換藥」。議員魏筠說，民代都盼桃市跟進其他縣市成立長照處，最後卻僅端出居家及社區長照服務科，該科室仍隸屬社會局，跨局處合作或與中央財政撥款對接，都需多層的行政程序，徒增困擾，組織層級未提升，也無增加預算和人員，略顯遠見不足。

議員謝美英表示，市府能在現有組織架構中設立新科室完善長照是好的開始，仍希望市府推動設立長照處，整合相關業務。

居家及社區長照服務科代理科長朱秉慧表示，成立新科室主軸，是減輕老人福利科負擔，老福科回歸處理敬老愛心卡、敬老禮金、三節禮金、重陽活動等福利措施，長照業務移轉至新科室負責。

朱秉慧說，目前長照業務由衛生局主責前端民眾申請的單一窗口，包括長照需要等級評估、照顧計畫擬定等，社會局則專責居家及社區式長照服務機構管理、家庭照顧者支持服務、交通接送、到宅沐浴車等。

目前市府雖仍沒有長照處規畫，但會與社會局每月固定開會橫向聯繫，確保溝通順暢。

桃園 衛生局 長照

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