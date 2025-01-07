傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

苗栗縣議員陳光軒關注非法廢棄物等問題，傳聞有心人士計畫買凶教訓他，苗栗縣警局受理申請，認定因人身安全遭受暴力侵害或危害而有必要，派遣隨扈保護人身安全。

陳光軒今天晚間在臉書自曝，最近在外跑行程，有隨扈負責他的人身安全，他說，從去年開始，因為關注非法傾倒廢棄物、土和違法開發的案件，讓他不時遭受到騷擾、電話恐嚇，甚至被不明人士跟蹤車子，一次在頭份市立殯儀館差點就動手。

近期傳聞有不理性的人士或是買凶教訓他斷手斷腳，他的人身安全正受到威脅，因此向警政單位提出這些狀況，他幾經考量，決定向警察局提出隨扈保護的申請，但會盡量避免太多、太複雜的行程造成困擾，希望大家能夠諒解。

陳光軒表示，10幾年前我選擇回到苗栗，對抗大埔事件、華隆案，到近兩年的坤輿案，面臨到多少次的威脅和危險，一直抱著進了這個廚房，就不怕髒不怕熱的決心，要有隨時都有可能受傷的覺悟，感謝大家，「我還有呼吸，還有活著的動力」，絕對會奮戰到底。

警方指出，根據苗栗縣警察局安全警衛派遣及執勤作業要點，安全警衛（隨扈）派遣對象除縣長、議長，還有現任立法委員及縣議員因人身安全遭受暴力侵害或危害而有必要者，因此派遣隨扈保護陳光軒，也會加強約制，及安全維護等相關工作。