快訊

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

聽新聞
0:00 / 0:00

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒關注非法廢棄物等問題，人身安全遭威脅，苗栗縣警局受理申請，派遣隨扈保護。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員陳光軒關注非法廢棄物等問題，人身安全遭威脅，苗栗縣警局受理申請，派遣隨扈保護。圖／陳光軒提供

苗栗縣議員陳光軒關注非法廢棄物等問題，傳聞有心人士計畫買凶教訓他，苗栗縣警局受理申請，認定因人身安全遭受暴力侵害或危害而有必要，派遣隨扈保護人身安全。

陳光軒今天晚間在臉書自曝，最近在外跑行程，有隨扈負責他的人身安全，他說，從去年開始，因為關注非法傾倒廢棄物、土和違法開發的案件，讓他不時遭受到騷擾、電話恐嚇，甚至被不明人士跟蹤車子，一次在頭份市立殯儀館差點就動手。

近期傳聞有不理性的人士或是買凶教訓他斷手斷腳，他的人身安全正受到威脅，因此向警政單位提出這些狀況，他幾經考量，決定向警察局提出隨扈保護的申請，但會盡量避免太多、太複雜的行程造成困擾，希望大家能夠諒解。

陳光軒表示，10幾年前我選擇回到苗栗，對抗大埔事件、華隆案，到近兩年的坤輿案，面臨到多少次的威脅和危險，一直抱著進了這個廚房，就不怕髒不怕熱的決心，要有隨時都有可能受傷的覺悟，感謝大家，「我還有呼吸，還有活著的動力」，絕對會奮戰到底。

警方指出，根據苗栗縣警察局安全警衛派遣及執勤作業要點，安全警衛（隨扈）派遣對象除縣長、議長，還有現任立法委員及縣議員因人身安全遭受暴力侵害或危害而有必要者，因此派遣隨扈保護陳光軒，也會加強約制，及安全維護等相關工作。

廢棄物 苗栗縣 議員 隨扈

延伸閱讀

煞風景！苗栗130縣道「雲海秘境」查獲業者濫倒廢棄物

遭指投資對岸 柯建銘今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

柯建銘雙罷黨切割 游淑慧酸：要不要自己罷免柯建銘止血

揭藉隨扈在陸投資 柯建銘嗆提告 徐巧芯稱：握神秘證據

相關新聞

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

苗栗縣議員陳光軒關注非法廢棄物等問題，傳聞有心人士計畫買凶教訓他，苗栗縣警局受理申請，認定因人身安全遭受暴力侵害或危害而...

桃園角板山戶外國際雕塑 今起夜間發光星空約會新美景

桃園市復興區角板山行館園區再造藝術新夜貌完工，「角板山園區不再是太陽下山就結束，而是晚上漫步星空的約會場所」，市府觀旅局...

郭源元桃園現蹤 與憨兒共同繪畫推廣年節禮盒700份待售

農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標...

竹市公道三、延平路口庇護島太突出 汽機車多次撞上

新竹市公道三、延平路口設有行人庇護島，但不少民代指出，庇護島突出在斑馬線前方，讓汽機車駕駛常因不熟悉路況不慎撞上，尤其夜...

連續流標6次 五峰鄉主要聯外道路線改善工程終於發包了

新竹縣南清公路（122號縣道）是五峰鄉的主要聯外道路，在43.5公里原本彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災...

竹北新社兒15公園再造 今年暑假將變樹網森林遊樂場

位於新社國小旁的新社兒15公園，每到放學、假日都會聚集不少國小學童玩耍，為讓公園遊樂設施更有趣，竹北市公所重新設計公園，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。