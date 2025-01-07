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桃園角板山戶外國際雕塑 今起夜間發光星空約會新美景

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供
角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供

桃園市復興區角板山行館園區再造藝術新夜貌完工，「角板山園區不再是太陽下山就結束，而是晚上漫步星空的約會場所」，市府觀旅局長周柏吟今天下午說，該局修復角板山園區12座各國藝術雕塑品，即日起每天下午5時至8點，夜間點燈發光，將是情侶、民眾夜空散步、欣賞藝術雕品新去處。

桃園市府推動「北橫故事」角板山觀光場域再造計畫，2年來在交通部觀光署觀光前瞻計畫「魅力旅遊據點營造」補助及自籌經費，總共斥資8000萬元再造角板山園區館舍、步道、休憩廣場各項設施，在梅園旁步道設置感應式照明系統，補強園區夜間照明，兼顧自然生態及增加步道夜間安全。

周柏吟表示，以前角板山行館園區晚上昏暗不明，沒有開放，如今再造園區，重修20年前各國藝術家創作的12座公共藝術作品，運用投射燈設計點亮園區戶外12座國際級藝術雕品，白天的雕塑品，到晚上更是星空下發光的藝術展品，成為一座新的藝術公園美景。

角板山園區再造計畫去年4、5月施工期間，記錄到黑翅螢、紅胸黑翅螢及大端黑螢3種螢火蟲，市府風景管理處長廖育儀表示，考量園區夜間生態豐富，兼顧遊客可以觀星賞月，開放遊客夜間在梅園旁步道燈下的園區昏暗環境中，可以穿著戶外鞋及防風保暖衣物下，駐足質欣賞螢火蟲生態之美。

周柏吟表示，以前角板山行館園區在下午5時閉館，園區昏暗，在園區再造後，最近園區梅園梅花綻放，許多遊客過了下午5時仍停留不走，在修復戶外12座藝術雕品點燈散發藝術美景，新開放夜間5至8時園區夜遊（園區館舍維持下午5時閉館），並在梅園附近新增螢火蟲復育池，打造角板山行館園區夜間新景點及看見螢火蟲生態之美。

角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供
角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供
角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供
角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供
角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供
角板山園區12座各國藝術雕品每天下午5時至8點夜空點燈發光，成為情侶星空約會新去處。圖／市府觀旅局提供

螢火蟲復育 角板山

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