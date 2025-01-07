苗栗元宵（火旁）龍走親子風 多元參與添活力

苗栗市客庄元宵節慶（火旁）龍系列活動將於農曆春節後展開，今年主打親子風，除首創以「泡泡」取代鞭炮炸龍外，並廣邀社區、新住民團體參與，為傳統文化注入多元熱情活力。

（火旁）龍是苗栗客家族群元宵節期間特有的民俗，祥龍挨家挨戶獻瑞祈福，街頭商家也會包龍，在龍隊舞龍的同時，點燃鞭炮串擲向龍頭及龍身，象徵新的一年「愈炸愈旺」；苗栗市公所自1998年開辦（火旁）龍系列活動，至今已邁入第27個年頭，曾獲客委會列入客庄12大節慶之一，更與「北天燈」、「南蜂炮」齊名。

苗栗市公所今天在縣政府1樓大廳舉辦「2025苗栗（火旁）龍 強（火旁）出吉」記者會，由建功國小舞龍隊揭開序幕，接著有新住民團隊、幼兒園學童及扶輪社國際交換學生輪番下場體驗舞龍，熱鬧非凡，與會的苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠、苗栗市民代表會主席陳仁杰等人共同啟動泡泡棒，噴出繽紛大小泡泡，現場充滿童趣。

鍾東錦表示，龍是客家人敬畏的神獸，大家常說祥龍獻瑞、望子成龍，更是幸福、尊榮、成功的象徵，邀請全國遊客到苗栗參與活動，為一整年帶來好運福氣，也希望藉由具有深厚文化底蘊的系列活動，讓客家文化和語言永續傳承。

余文忠表示，經與市民代表、里長交流意見，今年活動走親子風，在既有系列活動中添加親子泡泡（火旁）龍，邀請11個社區參與糊龍展現社區特色，並邀請國際龍隊增添多元創新，期待取得無形文化資產認證，同時帶動地方觀光商機。

苗栗市公所指出，2025苗栗（火旁）龍系列活動，2月6日大年初九在玉清宮廣場舉辦祥龍點睛和貓裏客家龍競技；2月8日（火旁）龍嘉年華有逾30支專業藝文表演團隊，從玉清宮到貓裏喵親子公園，沿線封街表演。

2月9日（火旁）龍之夜，將邀請國外舞龍隊與國立體育大學舞龍隊同台演出，象徵文化融合與發展，此外多條祥龍也將在經國路河濱公園接受鞭炮洗禮，將掀起活動最高潮；至2月14日深夜，循例在嘉盛里五文昌廟廣場舉行「化龍返天」儀式，為活動畫下句點。