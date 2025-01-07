郭源元桃園現蹤 與憨兒共同繪畫推廣年節禮盒700份待售

農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購，今邀請藝人郭源元擔任公益代言大使，協助銷售，本次禮盒內肉乾與知名品牌快車肉乾聯名合作，價位落在520至1180元，歡迎民眾認購。

郭源元首次參與真善美社福基金會公益代言，為幫助弱勢推廣公益年節禮盒，熱心關懷憨兒並以實際行動親訪基金會，現場教導憨兒穿搭新年服飾，並陪伴他們手繪紅包袋，當作活動抽獎品，提前共度充滿溫暖與時尚氛圍的迎新年活動。

今憨兒阿凡第一次穿上紅色大學T搭配圍巾，開心地對鏡頭招手，展現純真的笑容。郭源元說，憨兒們都很有天分，天真善良且擁有令人驚豔的繪畫能力，他們其實是天生的大明星，也呼籲社會大眾一同發揮愛心，透過購買年節禮盒，幫助憨兒們實現更美好的生活。也希望盡自己的一份心力，加快年節禮盒的銷售速度，幫助基金會為憨兒們籌措更多資源，讓他們過個幸福的新年。

基金會說，此次年節禮盒由憨兒親手折製，並與知名品牌快車肉乾聯名合作，禮盒內容都是好吃又應景的肉乾，作為年節伴手禮實用又大方義賣價格520元至1180元，或認購年節愛心物資箱，透過基金會轉贈給弱勢家庭，讓更多人感受到新年的溫暖與關懷。