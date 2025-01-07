快訊

高雄警家成麻將賭場！擺麻將桌賺抽頭金200元 遭免職恐丟數百萬退休金

法院已核准延長逮捕令！未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉

尹錫悅難逃二次逮捕？為避免失敗逮捕行動重演 南韓前警官出奇招

聽新聞
0:00 / 0:00

郭源元桃園現蹤 與憨兒共同繪畫推廣年節禮盒700份待售

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購。記者翁唯真／攝影
農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購。記者翁唯真／攝影

農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購，今邀請藝人郭源元擔任公益代言大使，協助銷售，本次禮盒內肉乾與知名品牌快車肉乾聯名合作，價位落在520至1180元，歡迎民眾認購。

郭源元首次參與真善美社福基金會公益代言，為幫助弱勢推廣公益年節禮盒，熱心關懷憨兒並以實際行動親訪基金會，現場教導憨兒穿搭新年服飾，並陪伴他們手繪紅包袋，當作活動抽獎品，提前共度充滿溫暖與時尚氛圍的迎新年活動。

今憨兒阿凡第一次穿上紅色大學T搭配圍巾，開心地對鏡頭招手，展現純真的笑容。郭源元說，憨兒們都很有天分，天真善良且擁有令人驚豔的繪畫能力，他們其實是天生的大明星，也呼籲社會大眾一同發揮愛心，透過購買年節禮盒，幫助憨兒們實現更美好的生活。也希望盡自己的一份心力，加快年節禮盒的銷售速度，幫助基金會為憨兒們籌措更多資源，讓他們過個幸福的新年。

基金會說，此次年節禮盒由憨兒親手折製，並與知名品牌快車肉乾聯名合作，禮盒內容都是好吃又應景的肉乾，作為年節伴手禮實用又大方義賣價格520元至1180元，或認購年節愛心物資箱，透過基金會轉贈給弱勢家庭，讓更多人感受到新年的溫暖與關懷。

公益禮盒訂購至1月15止，距離年節不到2周的時間，尚有700盒尚需認購支持，詳情請至真善美社會福利基金會官網訂購或電話洽詢03-4561455#222、238。

農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購。記者翁唯真／攝影
農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購。記者翁唯真／攝影
農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購。記者翁唯真／攝影
農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標改採2000份，目前還差700份需要大家認購。記者翁唯真／攝影

公益 禮盒

延伸閱讀

新北永寧微型轉運站估2月啟用 盼助雙北桃園城際好行

連燒3天未停！桃園觀音通訊公司大火釀汙染 環保局開罰

桃園修法採計代理教師職前年資 工會籲各縣市跟進

車禍死亡大降54％ 桃園蘆竹警公布6大易肇事路段

相關新聞

桃園角板山戶外國際雕塑 今起夜間發光星空約會新美景

桃園市復興區角板山行館園區再造藝術新夜貌完工，「角板山園區不再是太陽下山就結束，而是晚上漫步星空的約會場所」，市府觀旅局...

郭源元桃園現蹤 與憨兒共同繪畫推廣年節禮盒700份待售

農曆春節即將到來，桃園市真善美社會福利基金會每年都會販賣4000份禮盒，不過近年銷售量差，民眾購買意願較低，因此今年目標...

竹市公道三、延平路口庇護島太突出 汽機車多次撞上

新竹市公道三、延平路口設有行人庇護島，但不少民代指出，庇護島突出在斑馬線前方，讓汽機車駕駛常因不熟悉路況不慎撞上，尤其夜...

連續流標6次 五峰鄉主要聯外道路線改善工程終於發包了

新竹縣南清公路（122號縣道）是五峰鄉的主要聯外道路，在43.5公里原本彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災...

竹北新社兒15公園再造 今年暑假將變樹網森林遊樂場

位於新社國小旁的新社兒15公園，每到放學、假日都會聚集不少國小學童玩耍，為讓公園遊樂設施更有趣，竹北市公所重新設計公園，...

客委會補助打折扣？ 苗栗市長余文忠：苗栗𪹚龍如質辦理

財政收支劃分法通過，客委會主委古秀妃日前直指苗栗𪹚龍補助經費會減少，苗栗市長余文忠今天掛保證，一定會設法募款或市款補缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。