竹市公道三、延平路口庇護島太突出 汽機車多次撞上

新竹市公道三、延平路口設有行人庇護島，但不少民代指出，庇護島突出在斑馬線前方，讓汽機車駕駛常因不熟悉路況不慎撞上，尤其夜間視線昏暗更是危險，該路口已發生多起事故。市府表示，已於四周設置閃燈及軟桿，會再增加相關警示。

南勢里長郭文銘在臉書氣憤指出，昨天晚間公道三、延平路口庇護島又發生車禍，他和與多位議員會勘多次，但交通處還是我行我素、不聽在地民眾及里長的建議改善，他也批評：「要直到有死亡車禍才願改善嗎？」

市議員楊玲宜更指出，早在該起事故發生前，她就偕同議員陳建名與劉康彥辦公室主任林士凱陪同郭文銘到現場會勘多次，位於該路口中間的庇護島過於突出，再加上夜間昏暗，時常導致左彎的汽車駕駛人未能及時注意，不是撞壞庇護島的安全軟桿不然就是汽車卡在庇護島上，造成交通事故頻繁。

楊玲宜提議，該路口斑馬線與庇護島設置應整體退縮，才能真正避免左彎汽車駕駛人過彎幅度過大而來不及閃避的意外發生。

陳建名則表示，公道三、延平路口路型特殊，該路口庇護島因A柱遮蔽視線不易察覺，已經造成數十起事故，甚至有車輛翻覆。希望市府考量此路口特殊性，聽取建議將路口行穿線再行退縮至317巷口之後，讓視線開闊，反應時間加長，才能保障市民身家財產安全。

新竹市交通處表示，為維護行人安全，各縣市於行人穿越道線前方增設庇護島，提供安全庇護空間。公道三路與延平路口庇護島致發生車禍，可能為駕駛人行車速度較快、未注意庇護島或未依循行車導引標線行駛而導致，市府已於該處庇護島四周設置閃燈及軟桿，也會再增加相關警示，提醒用路人，行經路口務必減速並留意行人動向、停讓行人，以維護自身及行人安全。