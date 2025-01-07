連續流標6次 五峰鄉主要聯外道路線改善工程終於發包了

新竹縣南清公路（122號縣道）是五峰鄉的主要聯外道路，在43.5公里原本彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災區域，每遇颱風就發生坍方造成交通中斷，威脅用路人。新竹縣府計畫改善，經過6次流標後，工務處重新調整橋梁線型及增加工程經費，日前順利發包， 預計2028年完工。

新竹縣府工務處長戴志君今天表示，縣道122線是五峰鄉主要聯外道路，在43.5K附近路段線形不佳，彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災區域，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷的情形。

新竹縣府計畫在計畫122線43.5K處增設跨越坑溝的新橋，使道路遠離土石流潛勢溪威脅，然而施工困難度很高，從2023年4月起招標後流標6次。縣府經重新調整橋梁線型、墩柱深度後辦理重新發包，已於去年12月31日日完成決標作業，發包工程費為5億5100萬元，總經費為6億16萬4千元。

該案新建橋梁長度225公尺，橋梁寬度10公尺，橋梁採預力箱型梁設計，橫斷面以雙車道配置，可平順銜接兩岸既有道路，工期為1080日曆天，目前辦理開工前準備作業，完備相關作業後進場施作。

對此，新竹縣議員張益生表示，南清公路122線在經過桃山隧道後，便進入五峰鄉的清泉風景區，這裡擁有張學良故居、三毛故居、清泉吊橋及溫泉等多個旅遊景點。

然而，在桃山隧道前的路段九彎十八拐，颱風和豪雨時常導致交通中斷，讓鄉民和遊客深感困擾。這項工程經歷了重重困難，終於有了進展，希望能如期完工，以促進五峰鄉的產業和觀光發展。