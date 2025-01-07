快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

連續流標6次 五峰鄉主要聯外道路線改善工程終於發包了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府工務處規劃，要在南清公路43.5公里處新建的橋梁完工模擬圖。圖／縣府工務處提供
新竹縣政府工務處規劃，要在南清公路43.5公里處新建的橋梁完工模擬圖。圖／縣府工務處提供

新竹縣南清公路（122號縣道）是五峰鄉的主要聯外道路，在43.5公里原本彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災區域，每遇颱風就發生坍方造成交通中斷，威脅用路人。新竹縣府計畫改善，經過6次流標後，工務處重新調整橋梁線型及增加工程經費，日前順利發包， 預計2028年完工。

新竹縣府工務處長戴志君今天表示，縣道122線是五峰鄉主要聯外道路，在43.5K附近路段線形不佳，彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災區域，每遇颱風豪雨常有土石崩落導致交通中斷的情形。

新竹縣府計畫在計畫122線43.5K處增設跨越坑溝的新橋，使道路遠離土石流潛勢溪威脅，然而施工困難度很高，從2023年4月起招標後流標6次。縣府經重新調整橋梁線型、墩柱深度後辦理重新發包，已於去年12月31日日完成決標作業，發包工程費為5億5100萬元，總經費為6億16萬4千元。

該案新建橋梁長度225公尺，橋梁寬度10公尺，橋梁採預力箱型梁設計，橫斷面以雙車道配置，可平順銜接兩岸既有道路，工期為1080日曆天，目前辦理開工前準備作業，完備相關作業後進場施作。

對此，新竹縣議員張益生表示，南清公路122線在經過桃山隧道後，便進入五峰鄉的清泉風景區，這裡擁有張學良故居、三毛故居、清泉吊橋及溫泉等多個旅遊景點。

然而，在桃山隧道前的路段九彎十八拐，颱風和豪雨時常導致交通中斷，讓鄉民和遊客深感困擾。這項工程經歷了重重困難，終於有了進展，希望能如期完工，以促進五峰鄉的產業和觀光發展。

新竹 橋梁 颱風

延伸閱讀

臺南鐵路地下化工程 克服文資遺構影響

南投鳥嘴潭人工湖可望暑假前開放 1狀況恐惹民怨

門禁故障、圍牆太低…新建工程爆爛尾 八德外役監開罰

要求訂定道路綠化標準 藍委與民團齊呼保護行道樹

相關新聞

連續流標6次 五峰鄉主要聯外道路線改善工程終於發包了

新竹縣南清公路（122號縣道）是五峰鄉的主要聯外道路，在43.5公里原本彎道半徑過小，且道路跨越高潛勢土石流區為重複致災...

竹北新社兒15公園再造 今年暑假將變樹網森林遊樂場

位於新社國小旁的新社兒15公園，每到放學、假日都會聚集不少國小學童玩耍，為讓公園遊樂設施更有趣，竹北市公所重新設計公園，...

客委會補助打折扣？ 苗栗市長余文忠：苗栗𪹚龍如質辦理

財政收支劃分法通過，客委會主委古秀妃日前直指苗栗𪹚龍補助經費會減少，苗栗市長余文忠今天掛保證，一定會設法募款或市款補缺...

苗縣農業剩餘資源去化BOT案公告會議紀錄 反對意見多

苗栗縣政府為解決縣內農業剩餘資源去化問題，預計在苗栗市與後龍鎮交界處興建「農業剩餘資源循環中心」並將採促參營運移轉（BO...

「新竹縣原客混聲合唱團」 客家歌謠奪全國第一

由客委會主辦的「2024客家歌謠交流觀摩賽」，賽事邁入第6年，日前於苗栗縣舉辦比賽，參賽團隊數量再創新高，突破630隊，...

桃園小確幸 路邊公有停車格9天不收費

再過18天即將迎來農曆春節9天連假，桃園市交通局今宣布連假期間全市公有路邊停車格暫停收費，停車繳費期限在連假截止者則可延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。