竹北新社兒15公園再造 今年暑假將變樹網森林遊樂場

位於新社國小旁的新社兒15公園，每到放學、假日都會聚集不少國小學童玩耍，為讓公園遊樂設施更有趣，竹北市公所重新設計公園，將設置樹網溜滑梯，供孩童攀爬，同時保留樹木營造森林公園氛圍，預計今年暑假就會完工。

竹北市公所表示，新社 兒15公園規畫保留公園內的既有大型樹木，希望讓遊樂場與樹共榮「以樹織網」，營造出如森林般的遊戲場景，讓孩童享受與自然共處的樂趣，不僅能就近提供新社國小孩童玩耍，還能成為社區居民休憩據點。

新社兒15公園占地615坪，是竹北市早期建設的重要公園之一，為使公園設施更加符合居民需求，竹北市公所編列1500萬元，升級公園環境及兒童遊戲場，預計於農曆年後動工，今年年中完工，未來可望成為西區的新地標，同時也為社區生活更添活力。

竹北市長鄭朝方表示，兒15公園鄰近學校及多個社區，具備成為本市社區型公園典範的潛力，多年來，公園內部分設施老舊或不符合現代需求，因此市公所希望透過此次改善，進一步提升公園的安全性、功能性，同時也注入城市美學加強美觀度。