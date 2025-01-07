苗縣農業剩餘資源去化BOT案公告會議紀錄 反對意見多
苗栗縣政府為解決縣內農業剩餘資源去化問題，預計在苗栗市與後龍鎮交界處興建「農業剩餘資源循環中心」並將採促參營運移轉（BOT），近日完成兩場公聽會後，縣府也公告會議紀錄，不過反對意見多，還有待後續溝通。
針對每年產生的大量廢棄農膜及果樹竹枝殘葉及稻草等農業剩餘資源，苗縣府計畫設置「苗栗縣農業剩餘資源循環中心」，並依據「促進民間參與公共建設法」規定辦理，將傳統由政府自辦的公共建設，開放給民間來興辦營運，透過民間的資金、創意及管理技術，提昇公共服務品質。
由於預定地點位在苗栗市與後龍鎮交界處，縣府於上月分別在苗栗市文聖里及後龍鎮龍坑里社區活動中心舉辦公聽會，廣納社會意見，不過居民反對意見多，紛紛質疑有噪音、廢水、空氣等汙染問題，希望縣府能另覓其他地點。
縣府農業處表示，農業剩餘資源循環中心運營後，可望每年去化農膜430頓，樹枝殘葉7萬噸，現階段除了公告會議紀錄外，並將居民意見提供給輔導團作後續評估，同時也提供給廠商做可行性評估，以便提列建置說明可行方案。
農業處強調，農業剩餘資源循環中心是不會有污染，可能會有些許聲音及粉塵產生，但這部分將會再與居民理性溝通，最快可望在上半年完成公告招標程序。
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