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客委會補助打折扣？ 苗栗市長余文忠：苗栗𪹚龍如質辦理

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍連續第27年辦理，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍連續第27年辦理，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影

財政收支劃分法通過，客委會主委古秀妃日前直指苗栗𪹚龍補助經費會減少，苗栗市長余文忠今天掛保證，一定會設法募款或市款補缺口，今年苗栗𪹚龍如質辦理，傳承特有客庄文化。

苗栗𪹚龍是特有元宵民俗，過去客委會客庄12大節慶重要活動，不過，古秀妃於去年12月24日參加苗栗縣公館鄉客家文學花園景觀工程暨出磺坑觀光遊憩園區新建營運移轉案動土典禮，致詞時針對財劃法修法通過表示，客委會整體預算將會減少28%，包括苗栗重要文化活動𪹚龍補助經費將會減少。

苗栗市公所今年將是連續第27年辦理，總經費1300多萬元，其中，爭取客委會補助200萬元尚未核定，余文忠、苗栗縣長鍾東錦等人，今天啟動今年𪹚龍，余文忠受訪時強調，客委會補助部分尚未核定，如果將來補助不足，公所將優先向企業募款挹注，如果仍有不足，也會以市公所財源支應，𪹚龍如質辦理，「把事情做好」。

今年𪹚龍以「強𪹚出吉」為主題，苗栗市建功國小龍隊、台灣中油公司「中油龍」、新住民VIP龍，及扶輪社交換學生龍隊等輪番上場表演，炒熱現場氣氛，鍾東錦、余文忠等人邀請全國民眾來苗栗體驗𪹚龍。

市公所指出，𪹚龍活動期程，2月6日在苗栗市玉清宮廣場舉辦祥龍點睛和貓裏客家龍競技，將有12條祥龍經過莊嚴的開光點睛儀式後；2月8日30多藝文團隊，將從玉清宮踩街到貓裏喵親子公園，沿線封街表演。

重頭戲2月9日𪹚龍之夜，邀請到馬來西亞耶耶亞哇洪仙大帝廟舞龍隊與國立體育大學舞龍隊同台演出，象徵文化的融合與發展；2月14日深夜，循例在苗栗市嘉盛里五文昌廟廣場舉行「化龍返天」儀式。

苗栗𪹚龍連續第27年辦理，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍連續第27年辦理，苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長余文忠等人今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影

客委會 苗栗市 馬來西亞

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