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「新竹縣原客混聲合唱團」 客家歌謠奪全國第一

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣立案演藝團隊「新竹縣原客混聲合唱團」以一曲〈挑擔歌〉驚艷全場，榮獲全區進階組第一名。圖／縣府提供
新竹縣立案演藝團隊「新竹縣原客混聲合唱團」以一曲〈挑擔歌〉驚艷全場，榮獲全區進階組第一名。圖／縣府提供

由客委會主辦的「2024客家歌謠交流觀摩賽」，賽事邁入第6年，日前於苗栗縣舉辦比賽，參賽團隊數量再創新高，突破630隊，超過1萬2500人參與；新竹縣立案演藝團隊「新竹縣原客混聲合唱團」以一曲〈挑擔歌〉驚艷全場，榮獲全區進階組第一名，新竹縣長楊文科今天於主管會報頒贈表揚狀表彰團隊貢獻，期望團員能持續透過客家音樂推動客語之美。

楊文科表示，「新竹縣原客混聲合唱團」已連續多次在全國性競賽獲得佳績，尤其此次進階組的14組對手實力均頂尖拔萃，為來自北、中、南、東四區、在歷年比賽中至少獲得2次以上特優或優等的強棒團隊，「新竹縣原客混聲合唱團」在如此高度競爭中再度奪冠，為新竹縣爭取光彩榮耀，實屬不易，足見團隊勤練培養的展演實力及默契。

原客混聲合唱團榮譽團長范秉臺表示，此次原客混聲合唱團參賽曲目〈挑擔歌〉，由致力推廣客家歌謠與文化的呂錦明教授所編曲的傳統客家小調，是一首頗具難度的無伴奏四部合唱曲，整首歌分成三大段，第一、三段為大家耳熟能詳的台灣客家小調，節奏輕快活潑。第二段為廣東平遠山歌，節奏緩慢，是當地挑夫的工作歌。

藝術總監兼指揮馮蕙珍老師除了嚴格要求各聲部音色的統一、和諧外，更注意歌詞的咬字發音，希望不是客家人的團員夥伴，也要練習到像客家人一般無誤，為了比賽，團隊用心製作了鹽擔，出場時找團員扮演挑夫，讓現場觀眾感受挑夫的辛苦。

團隊在來自北中南東四區的14個優秀菁英中團隊脫穎而出，除了上述的巧思，最重要的是每一個夥伴都非常努力，每個人幾乎把自己的部分唱到倒背如流；整個合唱團跟指揮老師的默契十足、無懈可擊，完整表現出整首歌曲的變化與意境，得到評審「唱出傳統客家山歌韻味」的肯定，榮獲第一名的佳績。

新竹縣政府文化局長朱淑敏指出，「新竹縣原客混聲合唱團」為文化局新興實習團隊專案徵選計畫補助團隊，團體成員平時持續團練，並透過客家經典歌曲教學傳承客語文化，不定期舉辦社會公益演出、受邀各類大小巡演並參加全國性比賽，汲取舞台經驗及提升展演水準，故能連續獲得大獎，實至名歸。

新竹縣長楊文科今天於主管會報頒贈表揚狀表彰團隊貢獻，期望團員能持續透過客家音樂推動客語之美。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今天於主管會報頒贈表揚狀表彰團隊貢獻，期望團員能持續透過客家音樂推動客語之美。圖／縣府提供

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