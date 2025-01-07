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桃園小確幸 路邊公有停車格9天不收費

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市交通局今宣布連假期間全市公有路邊停車格暫停收費，停車繳費期限在連假截止者則可延至2月5日。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局今宣布連假期間全市公有路邊停車格暫停收費，停車繳費期限在連假截止者則可延至2月5日。記者陳俊智／攝影

再過18天即將迎來農曆春節9天連假桃園市交通局今宣布連假期間全市公有路邊停車格暫停收費，停車繳費期限在連假截止者則可延至2月5日；另外，桃園警方在春節期間也將暫停路邊紅黃線拖吊業務。

交通局表示，今年農曆春節連假從1月25日放到2月2日，因應民眾返鄉、出遊需求，決定循往例，全市公有路邊停車格暫停收費。局長張新福則進一步指出，民眾停車繳費期限若是1月25日至2月4日間截止，最遲可延至2月5日繳費，不計預期費，若逾2月5日，將寄催繳單並酌收工本費。

桃園警方表示，春節期間雖暫停路邊紅黃線拖吊業務，但違規停車仍有員警開單告發，若嚴重影響交通或阻擋住戶出入，還是出動拖吊車。春節期間各拖吊場都有人輪值，可於上班時間領車。

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