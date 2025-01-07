為病人解憂！鋼琴名師隱身醫院 樂當彈琴志工10餘年

在制式化的叫號廣播聲中，衛福部樂生醫院大廳突然飄出悠揚的琴聲，鄧麗君的歌曲〈雲河〉喚醒中高齡病人的年少回憶。樂曲出自鋼琴老師仰璐之手，她自願來到醫院擔任彈琴志工為病人解憂，至今已超過10年。

仰璐來自上海，從小就為鋼琴深深吸引，就讀上海音樂學院後曾在師範學院任教，後來隨夫嫁至台灣桃園，並開設個人音樂教室。多年前她陪同父母就醫，發現部立桃園醫院門診大廳有一架鋼琴，她提起勇氣詢問院方能否貢獻才能，獲得正面回應，自此她開始以音樂療癒就診病人，開啟她的志工人生。

「當眼前黑暗一片時，音樂能帶給人希望與力量。」仰璐說，曾有病人路過聽到琴聲，想起年輕時自己也曾學過鋼琴，卻因生涯規劃無法繼續，與仰璐分享這份遺憾，也有病人聽到琴聲，想起故鄉、想到過世的姐姐，謝謝仰璐帶來的觸動。

最令仰璐印象深刻的，是有一次與一名癌末病人約好，下周將彈她想聽的曲目，沒想到隔周卻只見病人丈夫獨自前來赴約，原來太太已經撒手人寰，雙方互看，滿滿感慨，盡在不言中。

仰璐目前每周在台大醫院、部立桃園醫院和部立樂生醫院之間輪流彈琴，她說，各醫院、各地區的病人生活背景不同，對音樂的喜好也不一樣，多年來她已學會依據所在醫院調整曲目編排，「在台大我會多彈古典曲目，但來到樂生，彈些大家耳熟能詳的國民樂曲像〈月亮代表我的心〉，現場會更有共鳴！」

仰璐在醫院擔任鋼琴志工持續多年不輟，僅因疫情期間短暫停頓，近年來已放下鋼琴老師與表演家的身分，她認為比起演奏台上較為高冷的形象，她更喜歡在人群中自在彈琴，讓自己最愛的鋼琴與音樂感染群眾，成為每個人生活中的一部分。