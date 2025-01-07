好怕！收運餐廳垃圾涉圖利重罪 苗栗縣府擬訂處理收費標準

餐廳垃圾屬一般事業廢棄物，鄉鎮市公所「代」清除（運）處理，各彈各調收費，業者甚至混入生活垃圾夾帶，還有涉及貪汙圖利罪的疑慮，苗栗縣務會議今天討論，縣府環保局擬訂廢棄物代清除處理收費規定（標準）有所遵循。

今天縣務會議，列席的鄉鎮市聯誼會長、三義鄉長呂明忠臨時動議，指出三灣鄉前鄉長温志強在鄉長任內，讓一般事業廢棄物進場，被控涉嫌圖利訴訟，餐廳垃圾也被列為一般事業廢棄物，目前多數的鄉鎮市公所基於為民服務，都有訂約收運，涉不涉案檢察官認定的算，大部分的鄉鎮市長不要說起訴、判決，搜索等偵辦行動就嚇壞了。

縣長鍾東錦交辦縣府環保局長陳華盛，環保局加快腳步擬訂廢棄物代清除處理收費規定（標準）， 餐廳、露營區等越詳盡越好，讓公所有明確的規範，據以收運一般事業廢棄物種類及收費。

環保局盤點，全縣18鄉鎮市有15個因地制宜，訂有自治條例或辦法，收運與家戶垃圾性質相近的餐廳垃圾等一般事業廢棄物，但有承辦人員坦言充其量只能「代」處理，並據以收費繳公庫。

其中，苗栗縣大湖鄉公所事業廢棄物代清除（運）處理自治條例規定，自行運往垃圾衛生掩埋場一般事業廢棄物，每公斤1.5元計費；公所代處理收費標準，得參酌淡、旺季平均營收值，餐廳業擺放圓桌20桌以下，每月800元；21桌以上，每月1600元，非擺放圓桌，以每桌10人，計算1桌數。

苗栗市公所事業廢棄物代清除（運）處理辦法規定，每公噸3500元收費，垃圾量龐大重量輕者，得以議價方式收費，公所目前與50多家業者簽訂委託清除廢棄物契約書，還會酌扣隨水費徵收一般廢棄物清除處理費計費。

此外，沒有訂有自治條例或辦法的5個鄉鎮市，大型餐廳通常都有環保公司處理，小餐廳、小吃店，甚或有收費規定的鄉鎮市，部分業者混入一般棄物，生活垃圾夾帶，交垃圾車清運。

就有清潔隊員表示，實務上通常是化整為零，根本稽查不容易，且與生活垃圾相近，基於為民服務，及鄉鎮市長的民選的壓力，違反廢棄物清理法第28條的罰責又重，可處6000元至300萬元罰鍰，因此如果數量不是大到離譜，通常是睜一隻眼、閉一隻眼收運。