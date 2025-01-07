竹縣警車保超額險 員警鬆口氣

新竹縣市人均所得高，常見要價不菲的名車、跑車穿梭市區。新竹縣警察局今年首度為警用車輛加保超額車險，最高理賠金額500萬元，避免值勤時撞上名車，後續理賠出問題。新竹市警局說，已請後勤科研議投保超額險。

竹東警方昨凌晨1時巡邏，攔停闖紅燈機車騎士，不慎撞上沈男駕駛的JEEP吉普車，雙方無大礙。警方表示，該車款售價100多萬元，等肇事責任出爐，若第三責任險賠償金額不足，將啟動超額保險支應。

高雄警用轎車今年起均投保1000萬元超額保險，警用機車投保200萬元。市警局指出，2022年10月旗山警方追捕未戴安全帽騎士，與BMW休旅車碰撞，再波及另一輛轎車，造成3車5人受傷，BMW男駕駛受傷成植物人，全案上訴審理中；去年起陸續有分局投保超額險，今年全部警用汽機車均投保。

台中市警局局本部警車2022年起就加保超額險，保額500萬元；刑大偵防車保額較高，為1000萬元，各分局加保保額約200萬至400萬元不等。桃園市、台南市、苗栗縣等警局，也都已為警用車投保超額險，保額從500萬到1000萬元不等。

受惠竹科產業，全國最富有的5個里，新竹縣市包辦4個。新竹縣近年人口增長，5年來登記汽車從23萬輛增加到25萬多輛、增長11%，居全國之冠。

新竹縣警察局長宣介慈說，員警執勤時若與名車碰撞，可能面臨高額維修求償，投保超額保險，可減輕員警值勤負擔。後勤科補充，今年為222輛警車、12輛大型重機投保500萬超額險，因應潛在風險。基層聞訊也說鬆了口氣，不然真的賠不起。

警方表示，巡邏車事故多為攔截圍捕時發生，除非有重大過失如酒駕、嚴重超速等，否則均以公費支應車輛維修。

竹縣議員陳凱榮則建議未來加保「車體險」，保障更全面。議員吳旭智說，竹北路上常可見名車，確實有超額險需求。（記者郭政芬、王駿杰、陳宏睿、周嘉茹、吳傑沐、石秀華、林伯驊）