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苗縣弱勢生午餐券 以數位學生證取代

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣政府照顧經濟弱勢學生，寒暑假期間午餐不打烊，今年起推動學生寒暑假安心午餐券數位化，只要持「數位學生證」，就能到全國四大超商取餐，除延長取餐時間外，並首創偏鄉地區可採一次兌換7天方式。

縣府並籲請各公所和學校酌情放寬認定弱勢學生的標準，同時為保證午餐的營養和新鮮度，受惠學生能採每天領餐方式，在食物和飲品最新鮮營養的時間食用，吃得較健康。

縣府編列3500萬元，辦理「苗栗縣幸福保衛站-學生寒暑假安心午餐券數位化」計畫，與悠遊卡股份有限公司合作，運用校園親師生平台及餐食系統，將數位學生證與安心午餐券結合，取代傳統紙本餐券，憑100元數位餐券到統一、萊爾富、來來及全家四大超商，兌換109元至110元的優惠餐點。

縣府昨天啟動計畫，縣府教育處長葉芯慧表示，計畫對象是低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素與經導師家庭訪視認定等四類學童予以午餐補助，全縣約4500人受惠，上午7點至晚上7點選取便當、鮮奶等餐點後，再至櫃台感應機台操作，即可完成兌餐。

此外，家長可利用「苗栗e校園」App得知孩子的兌餐紀錄，學校端也可透過後端數據管理，掌握學生的領餐情形，即時關心，提供必要協助。

鍾東錦強調，因應偏遠地區學生每日取餐較不便，首創偏鄉地區可採一次兌換7天方式，結合智慧校園建設，透過數位工具為學生提供更便捷服務。

低收入戶 偏鄉 校園

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