新竹落羽松正美 南投梅花染白山頭

氣溫驟降，山區展現獨特季節魅力，新竹尖石後山的秀巒等地楓紅壯麗，新埔照門休閒農業區等平地落羽松有如夢幻祕境。南投國姓九份二山梅花大爆開，目前花開逾8成進入最佳觀賞期，預計花期可到元月中旬。

新竹縣府交通旅遊處長陳盈州推薦三處經典落羽松景點，新埔鎮的照門休閒農業區約300公頃，擁有百棵筆直落羽松，搭配區內的九福、觀南與霽月步道，成為親子旅遊的首選地點。橫山鄉的韓屋大埤，沿水圳綿延的落羽松林如同童話小鎮般壯觀，北埔六塘愛心湖泊則被緋紅的落羽松環繞，湖光松影相映成趣。

新竹縣的山區楓紅景點，尖石的霞喀羅古道以壯麗山景與紅葉相得益彰，是健行登山的熱門路線。秀巒控溪周遭的紅葉與溪水交相輝映，呈現出寧靜的自然美景。海拔1923公尺的雪霸休閒農場，橘紅色楓樹與壯闊的雲海美景，吸引遊客駐足。

交旅處指出，目前落羽松與楓紅的美景約達到8、9成，預計這些美景將持續到1月中下旬，非常適合規畫冬季出遊。

南投國姓九份二山近日梅花大爆開，其中九尖茶廠附近花開已逾8成，染白了整個山頭，宛如夢幻仙境。圖／九尖茶廠提供

國姓公所指出，龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊、羅家梅園等都是賞梅勝地。近日國姓九份二山梅花大爆開，九尖茶廠更被「梅」景染白山頭，宛如夢幻仙境。

當地張姓梅農說，九尖茶廠附近梅花開逾8成，持續低溫又無大雨攪局，花期可望到元月中旬，都是最佳觀賞期，接著由櫻花登場，直至新春假期都有花可賞。