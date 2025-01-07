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房產交易熱 桃市消費爭議房屋最多

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市去年消費爭議申訴案件多達8016件，以房屋641件居冠，民代要求市府提出具體措施，保障消費者權益。市府回應，會將爭議型態分門別類，列為優先稽查項目，同時加強民眾消費資訊宣導。

市府法務局統計，去年1月至11月消費爭議申訴案件，前5名依序為房屋641件、運輸（旅遊、交通、外送等）544件、車輛535件、線上遊戲527件、電器及周邊產品458件，和前年同期相比，雖去年房屋類爭議案件減少17.82%，補習類爭議下降61.75%，但相較其餘5都消費爭議集中在線上遊戲或網路電視購物，桃園主要申訴案件卻是房屋與車輛類，呈現不同趨勢。

議員黃敬平表示，近年桃園房產交易棟數相較同期增加2成，交易熱度在全台仍排名第一，以致爭議案件居高不下，市府應加強要求民間業者配合，定型化契約中應記載及不得記載事項，避免不肖業者在合約中寫入損害消費者權益的約定。

議員余信憲則建議，市府應從源頭管理做起，由建管處詳細審核建商送到市府的資料，確認有無按圖施作，避免後續糾紛。

主任消保官彭新澍表示，桃園市建案林立，市府針對預售屋等高風險消費領域展開密集稽查，去年8月至11月間，每2周查核1次，已查核20件建案，並已完成消費者保護自治條例修正，新增信用貸款分期告知義務、獎勵機制等保障機制。

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