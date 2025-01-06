農曆春節 桃市調整市區公車、免費公車、幸福巴士班次

農曆新年將至，今年春節自1月25日至2月2日共9天，桃園市交通局表示，除行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區各線公車，將機動性增加班次，其餘桃園市區公車、幸福巴士及免費公車路線，因通勤、就學需求較低，將調整營運班次，採取減班或停駛，請民眾多加留意。

交通局表示，全市共有276條市區公車路線，包括主線200條、支線68條、試辦8條，春節期間將進行營運班次調整，25、26日依假日班表行駛，小年夜到初五將依假日班表減少3到4成行駛，部分路線除夕至初3停駛，其中，除夕有138條公車路線停駛，民眾可搭乘其他替代路線。

除夕至初1有6條路線停駛，包括台灣好行路線501、502、503、505及市區公車5050與5055路線；除夕至初2停駛路線208路線；除夕至初3停駛路線251、252、252A、253路線等4條。

此外，復興區幸福巴士、觀音區幸福巴士小年夜至初3停駛，初4、5部分路線依假日班表營運；各區免費公車小年夜至初5亦有調整營運班次。

交通局長張新福表示，春節期間調整班次的公車路線，於2月3日（初六）起恢復平日班表，而春節期間各公車路線班次詳細調整內容，可至交通局網頁及桃園市公車動態資訊系統網查詢，亦可透過1999市民諮詢服務熱線或利用站牌內各客運公司服務電話洽詢。