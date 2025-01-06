傳在竹市地王磐龍社區有「落腳處」？ 林智堅：不實傳言

2022年新竹市發生八死輪胎行縱火案，主嫌是輪胎行小兒子陳彥翔，因和父母起口角憤而縱火，一審陳彥翔判死，二審改判無期徒刑；「周刊王」報導，案件發生地位於東區親仁里，地段精華，一旁「磐龍」社區更因實價登錄爆新竹天價而被稱為「新竹地王」，前市長林智堅在「磐龍」也在此落腳；對此，林智堅透過臉書回應，他本人或家人均從未在該社區置產。

林智堅說，針對今天媒體引述不具名「居民」的說法，指他在新竹市磐龍社區有「落腳處」，他要透過臉書澄清、說明，這件事情早在2018年競選市長連任時就被對手透過地方組織有系統的散播，他也透過各種方式對外說明。

林智堅指出，很遺憾今天媒體還是再次沒有經過查證之下做出報導，對於這些不實的傳言，他還是要再強調，無論是我本人或家人，均從未在該社區置產。感謝大家過去一年對他的關心，他還是會透過騎車、健行、登山的方式在大新竹地區趴趴走，經常遇到熱情的鄉親叫住他分享新竹大小事，對於新竹未來的發展，他也和大家一樣重視，只是換了一個方式。

林智堅表示，謠言止於智者，國際環境變化很快，台灣的發展處於關鍵的時刻，大家內部應該更加的團結，而不是彼此猜忌、分化。

周刊王報導，八死火警發生地「正義輪胎行」45坪土地是該處都更案唯一擁有土地所有權；陳彥翔被特定人士盯上，還與警官設局詐賭，導致陳彥翔簽下百萬本票，向父親求助未果，才會縱火洩憤。

不過，包括新竹地檢起訴書、法院一、二審判決書都未出現類似說法。新竹市警方也回應，針對詐賭說法為單方不具體的說詞，無從查證。