竹市府蛇年春聯、紅包亮相！數量有限1／8起開放索取

農曆春節將至，新竹市府今舉辦2025「幸福安康」春聯發表及走春活動記者會，公布今年賀歲春聯、金蛇年紅包袋、開運福袋，並宣布1月8日起於三區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止，同時預告將小年夜（1月27日）起將有走春祈福行程，邀民眾到竹市宮廟、景點走春納福。

市府說，今年以「幸福安康」為題，「幸福」代表心靈上的滿足與快樂，包含心理和情感層面的快樂、滿意與安寧，知足本身就是一種幸福，傳達對市民在家庭和諧、人際關係良好、工作成就、甚至是生活品質上的祝福；「安康」象徵平安、穩定、健康與活力，祝福每一位市民新的一年做「蛇」麼都賺錢、做「蛇」麼都幸福。

另外，「幸福安康」更是響應市府團隊希望打造「幸福真永遠、安居科技城」的施政理念，透過書法硬挺的文字，表達市府穩健的施政方針。

市府指出，今年新春期間將在竹市舊城區舉辦「新春市集」，周邊有東門城、護城河、城隍廟等景點，歡迎民眾新春期間到竹市新年走春。

行政處說明，「蛇」在傳統上象徵著聰穎靈活、蛻變、充滿生命力的象徵，今年春節特別邀請竹市書法大師王晴頌、羅際鴻以不同字體書寫「幸福安康」的吉祥語，來製作賀歲春聯及開運福袋。

行政處表示，今年春聯印製18.7萬份，將從8日開始透過鄰里系統發送至各家戶，8日上午8點半起在三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處地點，發放春聯、紅包袋及開運福袋，數量有限，送完為止。

民政處表示，代理市長邱臣遠將從1月27日起進行一系列走春祈福之旅，預計造訪天公壇、城隍廟、新春市集、巨城百貨、動物園及波光市集等17處知名宮廟、場所，準備2萬個限量開運福袋致贈現場民眾，詳細行程公布於竹市府官方LINE及FB。