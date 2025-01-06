快訊

獨／妹子揭高雄警邀吸毒…IG火辣照遭起底 警將約談

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市府蛇年春聯、紅包亮相！數量有限1／8起開放索取

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府公布今年賀歲春聯、金蛇年紅包袋、開運福袋，並宣布自1月8日起，於三區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止。圖/新竹市府提供
市府公布今年賀歲春聯、金蛇年紅包袋、開運福袋，並宣布自1月8日起，於三區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止。圖/新竹市府提供

農曆春節將至，新竹市府今舉辦2025「幸福安康」春聯發表及走春活動記者會，公布今年賀歲春聯、金蛇年紅包袋、開運福袋，並宣布1月8日起於三區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止，同時預告將小年夜（1月27日）起將有走春祈福行程，邀民眾到竹市宮廟、景點走春納福。

市府說，今年以「幸福安康」為題，「幸福」代表心靈上的滿足與快樂，包含心理和情感層面的快樂、滿意與安寧，知足本身就是一種幸福，傳達對市民在家庭和諧、人際關係良好、工作成就、甚至是生活品質上的祝福；「安康」象徵平安、穩定、健康與活力，祝福每一位市民新的一年做「蛇」麼都賺錢、做「蛇」麼都幸福。

另外，「幸福安康」更是響應市府團隊希望打造「幸福真永遠、安居科技城」的施政理念，透過書法硬挺的文字，表達市府穩健的施政方針。

市府指出，今年新春期間將在竹市舊城區舉辦「新春市集」，周邊有東門城、護城河、城隍廟等景點，歡迎民眾新春期間到竹市新年走春。

行政處說明，「蛇」在傳統上象徵著聰穎靈活、蛻變、充滿生命力的象徵，今年春節特別邀請竹市書法大師王晴頌、羅際鴻以不同字體書寫「幸福安康」的吉祥語，來製作賀歲春聯及開運福袋。

行政處表示，今年春聯印製18.7萬份，將從8日開始透過鄰里系統發送至各家戶，8日上午8點半起在三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處地點，發放春聯、紅包袋及開運福袋，數量有限，送完為止。

民政處表示，代理市長邱臣遠將從1月27日起進行一系列走春祈福之旅，預計造訪天公壇、城隍廟、新春市集、巨城百貨、動物園及波光市集等17處知名宮廟、場所，準備2萬個限量開運福袋致贈現場民眾，詳細行程公布於竹市府官方LINE及FB

市府說，今年春節邀請竹市書法大師王晴頌、羅際鴻以不同字體書寫「幸福安康」的吉祥語，來製作賀歲春聯及開運福袋。圖/新竹市府提供
市府說，今年春節邀請竹市書法大師王晴頌、羅際鴻以不同字體書寫「幸福安康」的吉祥語，來製作賀歲春聯及開運福袋。圖/新竹市府提供

春聯 福袋 蛇年

延伸閱讀

職場新鮮人紅包怎麼包？社會前輩分享合理範圍：別超過這數字

好萌！桃市府蛇年春聯、紅包袋亮相 轉一轉有小巧思

邱議瑩高雄大寮市場發春聯 里長率50名志工助陣

男子跨年放煙火引火警 竹市府開罰3萬元罰鍰

相關新聞

中壢工業區工廠排黑煙異味看不清挨批 環局查是這原因

桃園市中壢工業區的中壢定寧路附近一家工廠，今天早上突然在廠區排放大量灰黑、白煙夾雜異味，附近居民拍照PO文質疑「煙霧路都...

竹市府蛇年春聯、紅包亮相！數量有限1／8起開放索取

農曆春節將至，新竹市府今舉辦2025「幸福安康」春聯發表及走春活動記者會，公布今年賀歲春聯、金蛇年紅包袋、開運福袋，並宣...

苗縣弱勢學生寒暑假午餐券數位化 首創一次可兌換7天

苗栗縣政府為持續照顧經濟弱勢學生，寒暑假期間午餐不打烊，今年起推動學生寒暑假安心午餐券數位化，讓弱勢學生在寒暑假期間只要...

600毫米水管汰換 苗栗縣頭屋、造橋部分區域停水11小時

台灣自來水公司第三區管理處辦理台13線17公里至20公里路段600毫米管線汰換工程，1月7日上午8點至晚上7點施工，停水...

東京元旦競走 竹市選手許嘉維成績再破全國紀錄

新竹市競走選手許嘉維代表台灣體大參加「第73屆東京2025年元旦競走競步大會」，以1小時25分01秒的優異成績再度打破自...

首度合作7-11賣貨便 新竹良品年節展售16日登場

隨著金蛇年即將來臨，新竹縣政府將於1月16日至26日在竹北遠百7樓舉辦新竹良品年節前展售活動，精選14家縣內優質商家，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。