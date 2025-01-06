中壢工業區工廠排黑煙異味看不清挨批 環局查是這原因

桃園市中壢工業區的中壢定寧路附近一家工廠，今天早上突然在廠區排放大量灰黑、白煙夾雜異味，附近居民拍照PO文質疑「煙霧路都看不到」、「檢舉沒用」!市政府環保局表示，查出是一家能源科技廠操作鍋爐，因集塵器濾袋悶燒，廠方灑水降溫造成煙霧飄散，空汙監測未超標，廠方後續須通報該局才能重新運作鍋爐。

中壢居民在路社群PO文指出，「你可以再誇張一點」，中壢工業一家工廠三不五時排放廢氣，這次更誇張，檢舉不怕，附近工作的人「忍無可忍」。網友紛紛留言批評，「煙黑到路都看不清」；有的網友留言說，同一間嗎？「晚上比較常見、什麼味道都有」，還有網友說，「檢舉沒啥用，都是包庇」。

市府環保局調查，該局上午11時接獲檢舉趕到現場，查出排放煙霧工廠為中壢工業區定寧路附近一家能源科技公司工廠，廠方早上鍋爐操作，因脈動式袋式集塵器濾袋悶燒，引起民眾檢舉該工廠疑似火警，排放大量煙霧及異味。

廠方表示，廠方隨即向環保局通報及停止鍋爐運作，進行灑水降溫，造成大量水蒸氣散出廠外，中午前降溫未再噴水降溫，未再有冒煙或異味情形。