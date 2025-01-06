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苗縣弱勢學生寒暑假午餐券數位化 首創一次可兌換7天

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗縣府今年起推動學生寒暑假安心午餐券數位化，讓弱勢學生只要持「數位學生證」就能到全國四大超商取餐，除延長取餐時間外，並首創偏鄉地區可採一次兌換7日方式。記者吳傑沐／攝影
苗縣府今年起推動學生寒暑假安心午餐券數位化，讓弱勢學生只要持「數位學生證」就能到全國四大超商取餐，除延長取餐時間外，並首創偏鄉地區可採一次兌換7日方式。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府為持續照顧經濟弱勢學生，寒暑假期間午餐不打烊，今年起推動學生寒暑假安心午餐券數位化，讓弱勢學生在寒暑假期間只要持「數位學生證」，就能到全國四大超商取餐，除延長取餐時間外，並首創偏鄉地區可採一次兌換7日方式。

縣府今天上午舉辦記者會表示，114年度「苗栗縣幸福保衛站-學生寒暑假安心午餐券數位化」計畫，是與悠遊卡股份有限公司合作，運用校園親師生平台及餐食系統，將數位學生證與安心午餐券結合，取代傳統紙本餐券。

該案由頭份市永貞國小負責執行全縣146所公立國中小學安心數位餐券聯合招標案，與統一、萊爾富、來來及全家四大超商簽約，學生憑100元數位餐券即可兌換到109元至110元的優惠餐點，讓孩子吃得好吃得飽。

教育處長葉芯慧表示，此計畫是針對低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素與經導師家庭訪視認定等四類學童予以午餐補助，全縣約4500位弱勢學生可持數位學生證，在早上7點至下午7點到超商取餐，選取便當、鮮奶等餐點後再至櫃台感應機台操作，即可完成兌餐。

而家長可利用「苗栗e校園」APP得知孩子的兌餐紀錄，學校端也可透過後端數據管理，掌握學生的領餐情形，即時關心，提供必要協助。

縣長鍾東錦強調，因應偏遠地區學生每日取餐較不方便，該計畫除了延長學生取餐時間，並首創偏鄉地區可採一次兌換7日方式，結合智慧校園建設，透過數位工具為學生提供更便捷、更貼近生活的服務，以確保每一位學童都能「吃得好、學得好、長得好」。

「苗栗縣幸福保衛站-學生寒暑假安心午餐券數位化」 針對弱勢家庭學童予以午餐補助，全縣約有4500位學生受惠。記者吳傑沐／攝影
「苗栗縣幸福保衛站-學生寒暑假安心午餐券數位化」 針對弱勢家庭學童予以午餐補助，全縣約有4500位學生受惠。記者吳傑沐／攝影

偏鄉 校園 超商

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