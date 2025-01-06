東京元旦競走 竹市選手許嘉維成績再破全國紀錄

新竹市競走選手許嘉維代表台灣體大參加「第73屆東京2025年元旦競走競步大會」，以1小時25分01秒的優異成績再度打破自身所保持的20公里競走全國紀錄，獲得第八名佳績。市府說，這次比賽也讓許嘉維達到「第32屆德國萊茵魯爾世大運」及「第26屆韓國龜尾亞洲田徑錦標賽」的參賽標準。

代理市長邱臣遠表示，為獎勵運動員的卓越表現，市府已在去年修訂「新竹市績優運動選手及教練獎勳金實施要點」，將打破全國紀錄的選手獎金由2萬元提升至6萬元，教練獎金則由1萬元提高至5萬元，希望透過激勵措施鼓勵竹市運動員與教練不斷突破自我，爭取更多的榮譽。

教育處表示，2023年東京元旦競走賽事，許嘉維以1小時26分47秒打破了20公里競走項目的全國紀錄，並成功達成當年度杭州亞運的參賽標準，成為台灣進軍亞運男子競走的首位選手。在2025年第一天，許嘉維再次挑戰自我，將自己保持的20公里競走全國紀錄再度突破，成功將紀錄推進了1分多鐘，展現持續努力與不斷進步的精神。

教育處指出，許嘉維此次帶傷出賽，僅在兩個月前便參加在日本廣島縣央競走大會，並在男子1萬公尺競走項目中，以41分15秒65完成比賽，不僅打破了自己保持的全國紀錄，還獲得第五名的佳績。這意味著在短短兩個月內，他已經打破了兩項由個人保持的全國紀錄。

在全國運動會已經連續兩年奪冠的許嘉維，國內已無競爭對手。台灣體大教練許績勝說，接下來的訓練將專注於提高比賽的穩定性。3月許嘉維將代表國家參加日本能美國際競走錦標賽，接著是5月的田徑亞錦賽及7月的世大運，這些都是他的目標賽事。教練希望透過密集的國際賽事鍛鍊，進一步提升許嘉維的比賽表現，並站上頒獎台，為挑戰9月世界錦標賽的舞台做好準備。