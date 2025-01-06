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首度合作7-11賣貨便 新竹良品年節展售16日登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
精選14家縣內優質商家，推廣竹縣農特產品及特色創意商品。圖／縣府提供
精選14家縣內優質商家，推廣竹縣農特產品及特色創意商品。圖／縣府提供

隨著金蛇年即將來臨，新竹縣政府將於1月16日至26日在竹北遠百7樓舉辦新竹良品年節前展售活動，精選14家縣內優質商家，推廣竹縣農特產品及特色創意商品。宅經濟發達，縣府今年首次與「7-11賣貨便」合作，在家動動手指，也能輕鬆買新竹縣優質年貨。

新竹縣擁有13個鄉鎮市，各具豐富的產業及文化特色。為了讓民眾更深入了解新竹縣的優質及創新產品，縣政府每年持續推廣「新竹良品」品牌。今年，隨著宅經濟的興起，縣府首次與「7-11賣貨便」合作，推出網路購物服務，讓消費者在家中輕鬆選購年貨。廣受好評的「新竹良品」年貨大街，將自1月16日起至26日一連11天，在竹北遠百7樓登場。

產業發展處指出，本次嚴選縣內14家業者，有各式各樣的新竹良品，不論是美食饗宴、料理好物、新鮮在地農特產或是美觀實用兼具的文創商品，一次滿足所有消費者購物需求，新竹良品今年也與「7-11賣貨便」合作推出新竹良品的網路購物服務，在家也能採購年貨

此外，活動期間，民眾在單日單次消費滿1000元後，將有機會參加抽獎，獎品包括iPad及其他家電等多達30項好禮。除了抽獎活動外，現場還有多家廠商提供折扣及贈品，讓消費者在享受購物樂趣的同時，能夠滿載而歸。

隨著金蛇年即將來臨，新竹縣政府將於1月16日至26日在竹北遠百7樓舉辦新竹良品年節前展售活動。圖／縣府提供
隨著金蛇年即將來臨，新竹縣政府將於1月16日至26日在竹北遠百7樓舉辦新竹良品年節前展售活動。圖／縣府提供

年貨大街 新竹

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