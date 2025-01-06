新竹縣迎來絢麗冬季 賞楓與落羽松的最佳時機

隨著寒流來襲，新竹縣迎來了一年中最美的觀景季節。氣溫驟降，山區的楓葉層層轉紅，平地的落羽松則披上金黃與橙紅的冬日盛裝，展現出獨特的季節魅力。新竹縣政府表示，尖石後山的秀巒、霞喀羅古道及五峰雪霸農場等山區景點，以壯麗的楓紅吸引了眾多登山健行愛好者；而新埔照門休閒農業區、橫山韓屋大埤及北埔六塘的落羽松景致，則成為平地旅遊的夢幻秘境，歡迎全家大小或朋友結伴來竹縣賞美景。

縣府交通旅處長陳盈州指出，平地的落羽松景點美不勝收，各具獨特魅力，特別推薦三處經典落羽松景點，讓大小朋友輕鬆賞景。首先是新埔鎮的照門休閒農業區，佔地約300公頃，這裡擁有超過百棵筆直的落羽松，冬季轉為火紅的美景，搭配區內的九福、觀南與霽月步道，成為親子旅遊的首選地點。

接下來是橫山鄉的韓屋大埤，沿水圳綿延的落羽松林如同童話小鎮般壯觀，這裡的景色讓人彷彿置身於夢境之中。由於鄰近內灣老街，遊客在賞完落羽松後，還能順道品嘗當地的客家美食，讓旅程更加豐富。而北埔六塘的愛心湖泊則被緋紅的落羽松環繞，湖光松影相映成趣，浪漫的氛圍令人流連忘返，成為拍照留念的理想之地。

除了平地的落羽松，新竹縣的山區楓紅景點同樣令人驚豔。尖石的霞喀羅古道以壯麗的景觀和滿山的紅葉相得益彰，成為健行登山的熱門路線。秀巒控溪周遭的紅葉與溪水交相輝映，呈現出寧靜的自然美景，讓人心曠神怡。

位於海拔1923公尺的雪霸休閒農場，園區內的橘紅色楓葉樹吸引了眾多遊客駐足。遊客可以在園區的雲海咖啡廳，一邊欣賞壯闊的雲海美景，一邊享受美味的下午茶，這樣的體驗無疑為冬季的旅遊增添了不少色彩。