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好萌！桃市府蛇年春聯、紅包袋亮相 轉一轉有小巧思

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左四）今率市府團隊和議長邱奕勝（左五）公布蛇年春聯、福袋和紅包袋。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左四）今率市府團隊和議長邱奕勝（左五）公布蛇年春聯、福袋和紅包袋。記者朱冠諭／攝影

農曆新年將至，桃園市政府邀請年輕設計團隊設計新春春聯、福袋和紅包袋，成果今天亮相。今年春聯以「蛇馬攏順」、「好運來」為題詞，造型福袋以「金元寶」為造型，不只展現蛇年新氣象，文案和機關設計也充滿小巧思，令人莞爾。

桃園新春春聯第一款以「蛇馬攏順」題詞，邀請在地書法藝術家王鈺權操刀，「蛇」字藉由拖曳技巧，詮釋柔韌與靈活特質。蛇馬攏順音近似閩南語「什麼攏順」，也象徵新的一年萬事順遂。

 第二款春聯由市長張善政和議長邱奕勝聯名，以「好運來」題詞，請來「寫字的人」設計團隊操刀，書法家徐經綸揮毫題字，搭配設計師林玳榕的巧思，將「運」字與靈蛇圖像結合。由於蛇年又稱小龍年，設計上也將「龍」字縮小，遠看是「好運來」，近看又有好運「攏」來的意涵，更顯福氣。

福袋則延續春聯「好運來」為主題，搭配可滾動的機關設計，擺動金元寶時，正面的「運」字及背面的1元硬幣也會跟著轉動，象徵轉來好運、財源滾滾來。福袋也搭配展示架，可擺設在財位、玄關處和辦公桌上作為開運小物。

市長張善政表示，紅包袋配合春聯題詞推出2款設計，第一款「蛇馬攏順」紅包袋，旋轉「招財進寶銅錢」互動機關後，可轉出「蛇馬攏順」、「蛇馬攏好」、「蛇馬攏吉」等祝福語；第二款「好運來」紅包袋，則可轉出「好運來」、「財運來」、「福運來」等祝福語和桃園吉祥物「ㄚ桃、園哥」，十分可愛。

 市府表示，春聯預計1月13日起開始發放，「蛇馬攏順」春聯可至市府部分第一線機關及桃園火車站、中壢火車站及高鐵桃園站索取；「好運來」春聯將透過里鄰系統分送，並配送至各區公所供民眾索取，也可至桃園市政府官網下載電子春聯。「金元寶」造型福袋將在春節期間，由張善政至各大宮廟祈福參香時發放給市民。

市府表示，「桃園事」臉書粉絲專頁將舉辦抽獎活動，只要在新春福品貼文底下留言新春吉祥話，就有機會獲得限定的「蛇馬攏順」或「好運來」紅包袋。

桃園市長張善政（左）今和副議長李曉鐘（右）公布充滿巧思的蛇年紅包袋。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左）今和副議長李曉鐘（右）公布充滿巧思的蛇年紅包袋。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府邀請年輕設計團隊設計新春春聯、福袋和紅包袋，成果今天亮相。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府邀請年輕設計團隊設計新春春聯、福袋和紅包袋，成果今天亮相。記者朱冠諭／攝影

春聯 蛇年

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