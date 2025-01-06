新竹名車太多 竹縣首次為警車保超額險、員警鬆了一口氣

新竹縣地處全台人均所得高的區域，常見名車駕駛穿梭於市區，為了保障警察執勤中的各項風險，新竹縣警察局今年首次為全縣警用車輛加保超額保險，避免昂貴的修復費用成為員警的負擔。基層員警坦言鬆了一口氣，「很怕撞到名車，如果沒有足夠的保險保障，會擔心天價的賠償。」

隨著科技產業的發展，根據財政部最近發布資訊，全國最富有的5個里中，新竹縣市就包攬4個。新竹縣近年人口持續增長，根據統計，以2020年為基準，這5年來竹縣汽車從23萬輛增加到25萬輛，汽車車輛登記數增長11%，居全國之冠。

新竹縣警察局局長宣介慈表示，過去警車僅投保強制險及第三責任險，基層員警在執行任務時若不慎與名車發生碰撞，將可能面臨高額的維修費用。透過投保超額保險，員警在執行任務時的心理負擔將大幅減輕，能更專注於維護社會治安。

新竹縣警察局後勤科補充，警察局的汽機車本身就有財損險，巡邏車發生事故時，可啟動理賠。這次為222台警車和12輛大型重機投保500萬的超額險，以應對日益複雜的交通環境和潛在的高額賠償風險，否則等到發生就來不及了。

縣議員陳凱榮肯定此作為，他認為員警在執行勤務時，若發生事故，除了要賠償撞壞的車輛，警車毀損也得花錢修理，各縣市警察局疑因預算考量，目前最多只有保強制險與第三責任險，成為員警執行勤務的風險與沉重的負擔。他建議未來應朝向保「車體險」，保障更全面，讓員警在執勤時無後顧之憂。

縣議員吳旭智認為，竹北市近年可看到路上有許多名車，的確有此需求，竹縣警局此舉已邁向保障第一步。然而他也認為更需要保車體險（全險），不過多數保險公司認為警車是高風險而不願投保，建議未來可找多家保險公司來評估全險。

針對巡邏車的事故，新竹縣警察局說目前多是因為執行勤務攔查圍捕犯嫌時發生，根據內政部警政署解釋攔查圍捕發生事故，不屬於交通事故範圍，因此保險公司不加以理賠。為此，去年編列車輛維修費931萬6千元，今年編列942萬4800元，足以支應公務車輛維修費用。若同仁因執行公務發生事故，除非重大過失（如酒駕、嚴重超速等），不會向員警求償，均以公費支應車輛維修。