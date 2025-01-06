中醫大新竹附醫獲全程照顧王 癌資中心打造溫暖支持網

中國醫藥大學新竹附設醫院的癌症資源中心（簡稱癌資中心）在衛生福利部國民健康署主辦的113年癌症資源中心特色表揚中，榮獲「全程照護王」獎項，成為新竹地區唯一獲獎的醫療機構。院長陳自諒表示，癌資中心在全台105家醫院中脫穎而出，將持續以病人為中心，服務癌友及其家屬。

癌症中心主任鍾智淵指出，113年癌資中心舉辦了8場癌症希望講座，邀請醫師、營養師及癌友分享經驗。其中一位80歲的肺癌四期病患楊女士，分享了她的治療經歷，鼓勵其他病友「只要不放棄，配合治療，一定會有希望！」將這些正能量傳遞給更多正在抗癌的病友。

癌資中心創新舉辦多樣的病友團體活動，邀請專家指導癌友及家屬進行粉彩畫創作和手作活動，讓參與者在溫馨的氛圍中感受到療癒，並結識更多同樣面對病痛的夥伴。

癌資中心的團隊由醫師、護理師、個管師、社工及營養師等跨科室專業人員組成，隨時歡迎癌友前來諮詢。癌資中心期望透過專業的醫療團隊，提供用心、細心、貼心、耐心及暖心的五「心」級服務，陪伴病友在抗癌的路上不孤單。