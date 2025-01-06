特優級公廁在這裡 苗栗縣列管1023座9成9以上特優

如廁是許多人的大事，苗栗縣列管1023座公廁，最高的特優級逾99%，近年來優化升級的後龍鎮好望角、公館鄉苗栗特色館等地公廁，甚至號稱五星級，提供民眾舒服的空間。

苗栗縣觀光大縣，公廁常給遊客第一印象，縣府持續推動提升優化品質，環保局開設公廁清掃學習課程，去年百萬元獎金辦理18鄉鎮公所分組評鑑比賽，今年獎金還會加碼，此外，公廁建置QR code，掃描即時通報，快速反應處理問題。

環保局目前列管觀光景點、公園、市場等1023座公廁，其中特優級1014座，占了99.12%，「不濕、不髒、不臭」是基本要求，還要融入各種元素，其中，最為人印象深刻好望角公廁，早期相當簡陋，尤其是男廁沒有小便斗，僅是一條溝，部分遊客甚至視上廁所如畏途，2年前新建廁所，流線型設計，及符合當地具有海風意象元素，大變身備受好評。

不過，好望角公廁啟用初期，裝飾美化小盆栽常不翼而飛，衛生紙被順手牽羊，管理的後龍鎮公所不堪其擾，考量使用率，因此每天上午7點至晚間7點冷門時段上鎖，類似問題就比較少發生。

苗栗特色館停車場公廁由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，相關設施頻繁損壞且維修不易，縣府文化觀光局爭取經費補助整建，建置性別友善廁間，親子廁間、無障礙廁間，公廁內還有4座免治馬桶，去年啟用提供多元優質的如廁品質。