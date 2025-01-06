快訊

英國鐵路200周年！延伸到全世界的現代化之路

遭指投資對岸…柯建銘一早發聲明 今告徐巧芯加重誹謗、與陸串謀

高雄驚見雙屍命案！男女雙手被捆綁陳屍轎車 車中留有紙條

特優級公廁在這裡 苗栗縣列管1023座9成9以上特優

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮好望角公廁大變身，遊客眼睛一亮。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣後龍鎮好望角公廁大變身，遊客眼睛一亮。記者吳傑沐／攝影

如廁是許多人的大事，苗栗縣列管1023座公廁，最高的特優級逾99%，近年來優化升級的後龍鎮好望角、公館鄉苗栗特色館等地公廁，甚至號稱五星級，提供民眾舒服的空間。

苗栗縣觀光大縣，公廁常給遊客第一印象，縣府持續推動提升優化品質，環保局開設公廁清掃學習課程，去年百萬元獎金辦理18鄉鎮公所分組評鑑比賽，今年獎金還會加碼，此外，公廁建置QR code，掃描即時通報，快速反應處理問題。

環保局目前列管觀光景點、公園、市場等1023座公廁，其中特優級1014座，占了99.12%，「不濕、不髒、不臭」是基本要求，還要融入各種元素，其中，最為人印象深刻好望角公廁，早期相當簡陋，尤其是男廁沒有小便斗，僅是一條溝，部分遊客甚至視上廁所如畏途，2年前新建廁所，流線型設計，及符合當地具有海風意象元素，大變身備受好評。

不過，好望角公廁啟用初期，裝飾美化小盆栽常不翼而飛，衛生紙被順手牽羊，管理的後龍鎮公所不堪其擾，考量使用率，因此每天上午7點至晚間7點冷門時段上鎖，類似問題就比較少發生。

苗栗特色館停車場公廁由百年燈會活動期間的組合式廁所遷置，相關設施頻繁損壞且維修不易，縣府文化觀光局爭取經費補助整建，建置性別友善廁間，親子廁間、無障礙廁間，公廁內還有4座免治馬桶，去年啟用提供多元優質的如廁品質。

此外，國營台灣鐵路公司苗栗車站東站1樓的公廁採天井自然採光的特別設計，讓人眼睛一亮，去年底因此站方獲得「金路獎」，及環境部表揚優良公廁，是城市的門面加分。

國營台灣鐵路公司苗栗車站東站1樓的公廁採天井自然採光搶眼，城市的門面加分。記者范榮達／攝影
國營台灣鐵路公司苗栗車站東站1樓的公廁採天井自然採光搶眼，城市的門面加分。記者范榮達／攝影

免治馬桶 公廁 廁所

延伸閱讀

找廁所變「大家來找碴」？ 議員轟士林夜市友善廁所找嘸

20歲女下體「長痘痘」求診要暗瘡藥 醫生一看秒嚇呆：整片菜花田

嘉市跨年流動公廁再現一排「f翁天信」 愛公廁也來跨年？

八仙山國家森林遊樂區3座竹藝特色公廁獲卓越獎 今起開放使用

相關新聞

桃園社宅搶手 修法鼓勵民間興辦

桃園市社會住宅供不應求，市府都市發展局為最近修訂「都市計畫法桃園市施行細則」草案，包括增「可負擔住宅」法源依據、提高防災...

特優級公廁在這裡 苗栗縣列管1023座9成9以上特優

如廁是許多人的大事，苗栗縣列管1023座公廁，最高的特優級逾99%，近年來優化升級的後龍鎮好望角、公館鄉苗栗特色館等地公...

台鐵車站公廁晚間上鎖「不方便」 乘客不得其門而入惹議

國營台灣鐵路公司通霄、苑裡、豐原等車站公廁因防止亂入破壞等理由，夜間關鐵門上鎖，一些民眾內急卻不得其門而入超傻眼，苗栗通...

苗栗108歲人瑞的生日願望

苗栗縣最年長男人瑞黃興亮即將108歲生日，住家的牆面掛滿縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等重要人士祝壽的照片，他如數家珍獨缺總統賴...

汽機車闖河濱公園 竹市加強巡查告發

新竹市頭前溪左岸河濱公園是休憩熱點，市議員曾資程接獲民眾投訴，竟有汽、機車亂入禁止通行的地點，衝擊安全，市府回應將加強勸...

中壢後站增3停車場明天起提前開放 每小時收費20元

桃園市中壢運動公園區段徵收工程預計2月完成，市政府在園區規畫3處公有停車場，總共216格汽車格及196格機車格提前開放，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。