台鐵車站公廁晚間上鎖「不方便」 乘客不得其門而入惹議

國營台灣鐵路公司通霄、苑裡、豐原等車站公廁因防止亂入破壞等理由，夜間關鐵門上鎖，一些民眾內急卻不得其門而入超傻眼，苗栗通霄鎮民代表繆宗翰轟不能因極少數老鼠屎，壞了一鍋粥，將請台鐵24小時開放。

開放場域公廁給人「方便」，但通霄、苑裡火車站設在站外的廁所於末班車2561次區間車後，晚上11點多至隔天清晨5點管制上鎖，豐原火車站台鐵一樓公廁於上午6點50分到晚上9點50分開放，近來都引來地方熱議，也有見仁見智的看法。

但有些民眾認為台鐵即使民營化，也是老招牌，背負社會責任與公共服務期許，許多人一時內急，習慣就近直衝至火車站，但現在半夜可能碰到廁所是加鐵門上鎖，不禁錯愕、傻眼。

一名張姓旅客說，公廁上鎖時間，並不會對旅客造成影響，但公廁在站外，也算的公共空間，加上台鐵是服務業，夜間上鎖感覺還是對民眾不友善，觀感不佳，畢竟公廁的作用就是要「與人方便」。

台鐵車站公廁委外清潔，苑裡火車站方人員表示鐵門上鎖，以防止深夜人靜時有街友入內製造髒亂或破壞設施，通霄火車站貼告示為維護場站安全，夜間非營業時間帶，關閉廁所加強門禁安全管理措施。

豐原火車站一樓公廁告示開放時間，關閉期間若有如廁需求，可到二樓付費區內使用廁所，也引發質疑，如果急著想上廁所，在一樓公廁關閉時，到二樓上廁所是否就要付費？

豐原站方表示，民眾到二樓要上廁所時，可向剪票人員說明想上廁所，不需刷卡付費即可進入，刷悠遊卡就會開始計算搭車起始點；民眾也可在服務台換證進入接送親友，在接送區就有公廁。

至於苗栗火車站跨站式站房設計，兼具東、西站通道功用，公廁全天候開放，但站方近來就發現，街友取用廁所間的酒精消毒液摻入開水當酒喝，實在很無言，也經常發生衛生紙短缺的問題，甚至鞭炮炸馬桶的破壞事件，只能多多巡視走動管理，維持服務品質。

繆宗翰表示，通霄車站因曾發生破壞公物、在廁所睡覺、喝酒等事件，加上人手不足等問題，因此預防性管制，他將與台鐵溝通，畢竟便利商店是私人企業，許多民眾因為沒有消費，有壓力而不好意思去上廁所，車站公廁是首選。