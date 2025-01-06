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台鐵車站公廁晚間上鎖「不方便」 乘客不得其門而入惹議

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐游振昇胡蓬生／連線即時報導
苗栗縣苑裡火車站公廁有門禁，夜間關鐵門上鎖。記者吳傑沐／攝影
苗栗縣苑裡火車站公廁有門禁，夜間關鐵門上鎖。記者吳傑沐／攝影

國營台灣鐵路公司通霄、苑裡、豐原等車站公廁因防止亂入破壞等理由，夜間關鐵門上鎖，一些民眾內急卻不得其門而入超傻眼，苗栗通霄鎮民代表繆宗翰轟不能因極少數老鼠屎，壞了一鍋粥，將請台鐵24小時開放。

開放場域公廁給人「方便」，但通霄、苑裡火車站設在站外的廁所於末班車2561次區間車後，晚上11點多至隔天清晨5點管制上鎖，豐原火車站台鐵一樓公廁於上午6點50分到晚上9點50分開放，近來都引來地方熱議，也有見仁見智的看法。

但有些民眾認為台鐵即使民營化，也是老招牌，背負社會責任與公共服務期許，許多人一時內急，習慣就近直衝至火車站，但現在半夜可能碰到廁所是加鐵門上鎖，不禁錯愕、傻眼。

一名張姓旅客說，公廁上鎖時間，並不會對旅客造成影響，但公廁在站外，也算的公共空間，加上台鐵是服務業，夜間上鎖感覺還是對民眾不友善，觀感不佳，畢竟公廁的作用就是要「與人方便」。

台鐵車站公廁委外清潔，苑裡火車站方人員表示鐵門上鎖，以防止深夜人靜時有街友入內製造髒亂或破壞設施，通霄火車站貼告示為維護場站安全，夜間非營業時間帶，關閉廁所加強門禁安全管理措施。

豐原火車站一樓公廁告示開放時間，關閉期間若有如廁需求，可到二樓付費區內使用廁所，也引發質疑，如果急著想上廁所，在一樓公廁關閉時，到二樓上廁所是否就要付費？

豐原站方表示，民眾到二樓要上廁所時，可向剪票人員說明想上廁所，不需刷卡付費即可進入，刷悠遊卡就會開始計算搭車起始點；民眾也可在服務台換證進入接送親友，在接送區就有公廁。

至於苗栗火車站跨站式站房設計，兼具東、西站通道功用，公廁全天候開放，但站方近來就發現，街友取用廁所間的酒精消毒液摻入開水當酒喝，實在很無言，也經常發生衛生紙短缺的問題，甚至鞭炮炸馬桶的破壞事件，只能多多巡視走動管理，維持服務品質。

繆宗翰表示，通霄車站因曾發生破壞公物、在廁所睡覺、喝酒等事件，加上人手不足等問題，因此預防性管制，他將與台鐵溝通，畢竟便利商店是私人企業，許多民眾因為沒有消費，有壓力而不好意思去上廁所，車站公廁是首選。

站方所擔憂的問題，可以加強警方巡邏，遇到狀況報警等應對措施，不能因極少數的老鼠屎，壞了一鍋粥，出問題的皆是個案，非一般民眾會做的事情， 將會與台鐵持續溝通。

台中市豐原火車站方一樓公廁告示管制時間，引起民眾議論。記者游振昇／攝影
台中市豐原火車站方一樓公廁告示管制時間，引起民眾議論。記者游振昇／攝影
台鐵苗栗縣通霄火車站上個月起，公廁於晚上11點半至隔天清晨5點關閉加強門禁。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗縣通霄火車站上個月起，公廁於晚上11點半至隔天清晨5點關閉加強門禁。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗縣通霄車站於末班車2561次區間車後，深夜11點10分公廁熄燈上鎖。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗縣通霄車站於末班車2561次區間車後，深夜11點10分公廁熄燈上鎖。記者范榮達／攝影
苗栗火車站公廁24小時開放，但廁所間酒精消毒液摻入開水當酒喝，站方也傷腦筋。記者范榮達／攝影
苗栗火車站公廁24小時開放，但廁所間酒精消毒液摻入開水當酒喝，站方也傷腦筋。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗縣通霄車站於末班車2561次區間車後，深夜11點10分公廁熄燈上鎖。記者范榮達／攝影
台鐵苗栗縣通霄車站於末班車2561次區間車後，深夜11點10分公廁熄燈上鎖。記者范榮達／攝影

公廁 廁所 火車站

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