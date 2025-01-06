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汽機車闖河濱公園 竹市加強巡查告發

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導

新竹市頭前溪左岸河濱公園是休憩熱點，市議員曾資程接獲民眾投訴，竟有汽、機車亂入禁止通行的地點，衝擊安全，市府回應將加強勸離告發，盡速修復車阻，還給市民安全友善空間。

頭前溪左岸河濱公園遭投訴亂象叢生，曾資程說，管理維護單位經市府組織編修後，今年起由原來市府環保局維管業務，移撥到工務處的公園及觀光區設施維護管理中心，質疑是不是移撥過程中產生的空窗期？

他發現公園假日停車一位難求，有汽、機車無視告示牌，駛入禁行的地點，甚至駛到河床邊，違法烤肉、開Party，不僅有安全疑慮，隨意丟棄的垃圾也會造成河川汙染，建議市府優化管控設施，及配置適當人力配置，設置電子收費停車場，強化管理及宣導，提高執法強度，有效杜絕亂象。

公管中心及市府交通處表示，已責成維管廠商加以勸離，並通報警方加強巡查告發，已派工修繕車阻，阻止違規汽機車進入，至於頭前溪左岸為經濟部水利署許可休閒遊憩使用區域，不符「河川區域內申請施設停車場使用審核要點」相關規定，故未能實施收費。

停車場 環保局

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