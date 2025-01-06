桃園社宅搶手 修法鼓勵民間興辦

桃園市社會住宅供不應求，市府都市發展局為最近修訂「都市計畫法桃園市施行細則」草案，包括增「可負擔住宅」法源依據、提高防災型都更重建誘因等，將函報內政部審議，拚今年上半年發布實施。

都市計畫法桃園市施行細則2017年實施，2022年曾修法過一次，都發局指出，新修草案修正11條細項，包括3大重點，新增「可負擔住宅」的法源依據，提高防災型都更重建誘因，加速舊城再生，此外推動淨零桃園，增訂垂直綠化等容積計算與獎勵方式，另也檢討不合時宜的都市土地使用管理規定。

都發局表示，這次修法新增民間捐建居住建築物的法源依據，鼓勵民間投入社會住宅或可負擔住宅興辦，或挹注社宅基金，以穩定桃園市社宅興建營運，市府則給予民間一定的容積獎勵。