聽新聞
0:00 / 0:00

桃園社宅搶手 修法鼓勵民間興辦

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市社宅供不應求，都發局上周修法，盼鼓勵民間投入社會住宅或可負擔住宅興辦。圖／桃園市都發局提供
桃園市社宅供不應求，都發局上周修法，盼鼓勵民間投入社會住宅或可負擔住宅興辦。圖／桃園市都發局提供

桃園市社會住宅供不應求，市府都市發展局為最近修訂「都市計畫法桃園市施行細則」草案，包括增「可負擔住宅」法源依據、提高防災型都更重建誘因等，將函報內政部審議，拚今年上半年發布實施。

都市計畫法桃園市施行細則2017年實施，2022年曾修法過一次，都發局指出，新修草案修正11條細項，包括3大重點，新增「可負擔住宅」的法源依據，提高防災型都更重建誘因，加速舊城再生，此外推動淨零桃園，增訂垂直綠化等容積計算與獎勵方式，另也檢討不合時宜的都市土地使用管理規定。

都發局表示，這次修法新增民間捐建居住建築物的法源依據，鼓勵民間投入社會住宅或可負擔住宅興辦，或挹注社宅基金，以穩定桃園市社宅興建營運，市府則給予民間一定的容積獎勵。

桃園 都市計畫 都更

延伸閱讀

A5和牛、牛舌通通8折！桃園純水燒肉滿額再送優惠券

桃園擺渡人幫助弱勢送暖 副市長：埋下照顧助人種子

桃園觀音工業區工廠火警 濃煙直竄天際…消防搶救中

桃園社宅供不應求 市府修法鼓勵民間投入興建

相關新聞

桃園社宅搶手 修法鼓勵民間興辦

桃園市社會住宅供不應求，市府都市發展局為最近修訂「都市計畫法桃園市施行細則」草案，包括增「可負擔住宅」法源依據、提高防災...

苗栗108歲人瑞的生日願望

苗栗縣最年長男人瑞黃興亮即將108歲生日，住家的牆面掛滿縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等重要人士祝壽的照片，他如數家珍獨缺總統賴...

汽機車闖河濱公園 竹市加強巡查告發

新竹市頭前溪左岸河濱公園是休憩熱點，市議員曾資程接獲民眾投訴，竟有汽、機車亂入禁止通行的地點，衝擊安全，市府回應將加強勸...

中壢後站增3停車場明天起提前開放 每小時收費20元

桃園市中壢運動公園區段徵收工程預計2月完成，市政府在園區規畫3處公有停車場，總共216格汽車格及196格機車格提前開放，...

桃園蘆竹車禍死亡大降54％ 警公布6大易肇事路段

為改善交通事故發生，桃園蘆竹警方多管齊下維護道安，經統計去年9至12月交通事故24小時死亡較前年同期減少6件，大降54%...

桃園社宅供不應求 市府修法鼓勵民間投入興建

桃園市社宅供不應求，都發局為改善困境，上周修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，包括增「可負擔住宅」法源依據、提高防災型都更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。