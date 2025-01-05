中壢後站增3停車場明天起提前開放 每小時收費20元
桃園市中壢運動公園區段徵收工程預計2月完成，市政府在園區規畫3處公有停車場，總共216格汽車格及196格機車格提前開放，市府交通局今天表示，為紓解中壢後站停車位不足，該園區3停車場明天（6日）起開放停車，每小時收費20元，以半小時計價。
桃園市政府辦理中壢運動公園區段徵收工程，總面積約72公頃，範圍涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，園區包括住宅、商業區、加油站專用區、宗教專用區、公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校、機關、變電所、地下管線及道路等，成為中壢後站新核心，後站許多老舊住宅，隨園區開發，商家林立，停車空間飽和，市議員建議園區停車場完工，提前對外開放。
市府交通局表示，中壢運動公園3處公有停車場完工，日前與市府新建工程處完成點交，3處停車場是：停1停車場位於保留戶健行科大宿舍旁，規畫96格汽車格、2格無障礙汽車格及2格婦幼汽車格，因學生機車族多，同時規畫196格機車格及4格無障礙機車格。
停2停車場位於環中東路二段拓寬段，規畫52格汽車格、1格無障礙汽車格及1格婦幼汽車格；停3停車場位於中山東路二段，規畫68格汽車格、1格無障礙汽車格及1格婦幼汽車格。3停車場總共汽車格216格及機車格196格。
交通局公告，明天（6日）起，中壢區運動公園停1、停2及停3停車場納入道路範圍，採路邊開單收費管理，收費時段為周一至周日，每天上午8時至下午18時，費率每小時20元，以半小時計價，目前評估擬4月委外招標管理營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言