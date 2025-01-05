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中壢後站增3停車場明天起提前開放 每小時收費20元

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢運動公園3處公有停車場明天（6日）起提前開放民眾停車使用。記者曾增勳／攝影
中壢運動公園3處公有停車場明天（6日）起提前開放民眾停車使用。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢運動公園區段徵收工程預計2月完成，市政府在園區規畫3處公有停車場，總共216格汽車格及196格機車格提前開放，市府交通局今天表示，為紓解中壢後站停車位不足，該園區3停車場明天（6日）起開放停車，每小時收費20元，以半小時計價。

桃園市政府辦理中壢運動公園區段徵收工程，總面積約72公頃，範圍涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，園區包括住宅、商業區、加油站專用區、宗教專用區、公園、兒童遊樂場、綠地、體育場、停車場、學校、機關、變電所、地下管線及道路等，成為中壢後站新核心，後站許多老舊住宅，隨園區開發，商家林立，停車空間飽和，市議員建議園區停車場完工，提前對外開放。

市府交通局表示，中壢運動公園3處公有停車場完工，日前與市府新建工程處完成點交，3處停車場是：停1停車場位於保留戶健行科大宿舍旁，規畫96格汽車格、2格無障礙汽車格及2格婦幼汽車格，因學生機車族多，同時規畫196格機車格及4格無障礙機車格。

停2停車場位於環中東路二段拓寬段，規畫52格汽車格、1格無障礙汽車格及1格婦幼汽車格；停3停車場位於中山東路二段，規畫68格汽車格、1格無障礙汽車格及1格婦幼汽車格。3停車場總共汽車格216格及機車格196格。

交通局公告，明天（6日）起，中壢區運動公園停1、停2及停3停車場納入道路範圍，採路邊開單收費管理，收費時段為周一至周日，每天上午8時至下午18時，費率每小時20元，以半小時計價，目前評估擬4月委外招標管理營運。

中壢運動公園3處公有停車場明天（6日）起提前開放民眾停車使用。圖／取自市議員張曉昀臉書
中壢運動公園3處公有停車場明天（6日）起提前開放民眾停車使用。圖／取自市議員張曉昀臉書

中壢 停車場 汽車格

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