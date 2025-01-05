桃園擺渡人幫助弱勢送暖 副市長：埋下照顧助人種子

桃園市副市長蘇俊賓今天上午前往龍潭區，出席桃園市擺渡人關懷協會歲末送暖活動，肯定該協會長期幫助桃園地區家中變故弱勢民眾生活急難需求，蘇俊賓表示，把關懷照顧個案的種子埋下，在10年、20年或下一代，未來變成另一個照顧關懷個案的力量，回饋社會。

「擺渡人是一位幫助需要渡河的人，讓他可以解決渡江的困擾的人」是桃園市擺渡人關懷協會成立由來，該協會前身為佛慈功德會，2018年更名為擺渡人關懷協會，多年來由一群藍領善心人士默默捐款及募款，每年幫助弱勢家庭急難救助度過生活難關。

這項擺渡人歲末送暖活動，包括弱勢家庭200多人參加，由協會發獲春節紅包及日常生活用品摸彩，立委呂玉玲、市議員劉熒隆參與發起在地企業募捐關懷弱勢，劉熒隆表示，協會是一群藍領階層民眾每年捐錢，他和服務處也協助向在地企業公益募款，一起幫助龍潭地區的弱勢族群生活急難救助，關懷弱勢、回饋社會。