桃園擺渡人幫助弱勢送暖 副市長：埋下照顧助人種子
桃園市副市長蘇俊賓今天上午前往龍潭區，出席桃園市擺渡人關懷協會歲末送暖活動，肯定該協會長期幫助桃園地區家中變故弱勢民眾生活急難需求，蘇俊賓表示，把關懷照顧個案的種子埋下，在10年、20年或下一代，未來變成另一個照顧關懷個案的力量，回饋社會。
「擺渡人是一位幫助需要渡河的人，讓他可以解決渡江的困擾的人」是桃園市擺渡人關懷協會成立由來，該協會前身為佛慈功德會，2018年更名為擺渡人關懷協會，多年來由一群藍領善心人士默默捐款及募款，每年幫助弱勢家庭急難救助度過生活難關。
這項擺渡人歲末送暖活動，包括弱勢家庭200多人參加，由協會發獲春節紅包及日常生活用品摸彩，立委呂玉玲、市議員劉熒隆參與發起在地企業募捐關懷弱勢，劉熒隆表示，協會是一群藍領階層民眾每年捐錢，他和服務處也協助向在地企業公益募款，一起幫助龍潭地區的弱勢族群生活急難救助，關懷弱勢、回饋社會。
蘇俊賓表示，擺渡人就是種下一顆善心種子，幫助照顧社會弱勢個案，等到10年、20年或下一代，有一天善心種子萌芽，在另一個辛苦的弱勢家庭有需要時，出來幫助渡過眼前難關、協助自立自強，得到社會溫暖，達到回饋社會目的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言