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桃園擺渡人幫助弱勢送暖 副市長：埋下照顧助人種子

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市擺渡人關懷協會歲末送暖發紅包、關懷弱勢家庭提前過節。記者曾增勳／攝影
桃園市擺渡人關懷協會歲末送暖發紅包、關懷弱勢家庭提前過節。記者曾增勳／攝影

桃園市副市長蘇俊賓今天上午前往龍潭區，出席桃園市擺渡人關懷協會歲末送暖活動，肯定該協會長期幫助桃園地區家中變故弱勢民眾生活急難需求，蘇俊賓表示，把關懷照顧個案的種子埋下，在10年、20年或下一代，未來變成另一個照顧關懷個案的力量，回饋社會。

「擺渡人是一位幫助需要渡河的人，讓他可以解決渡江的困擾的人」是桃園市擺渡人關懷協會成立由來，該協會前身為佛慈功德會，2018年更名為擺渡人關懷協會，多年來由一群藍領善心人士默默捐款及募款，每年幫助弱勢家庭急難救助度過生活難關。

這項擺渡人歲末送暖活動，包括弱勢家庭200多人參加，由協會發獲春節紅包及日常生活用品摸彩，立委呂玉玲、市議員劉熒隆參與發起在地企業募捐關懷弱勢，劉熒隆表示，協會是一群藍領階層民眾每年捐錢，他和服務處也協助向在地企業公益募款，一起幫助龍潭地區的弱勢族群生活急難救助，關懷弱勢、回饋社會。

蘇俊賓表示，擺渡人就是種下一顆善心種子，幫助照顧社會弱勢個案，等到10年、20年或下一代，有一天善心種子萌芽，在另一個辛苦的弱勢家庭有需要時，出來幫助渡過眼前難關、協助自立自強，得到社會溫暖，達到回饋社會目的。

桃園市副市長蘇俊賓（左二）與立委呂玉玲（左一）、市議員劉熒隆（右一）肯定擺渡人關懷協會歲末送暖。記者曾增勳／攝影
桃園市副市長蘇俊賓（左二）與立委呂玉玲（左一）、市議員劉熒隆（右一）肯定擺渡人關懷協會歲末送暖。記者曾增勳／攝影

弱勢家庭 桃園 蘇俊賓

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