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桃園蘆竹車禍死亡大降54％ 警公布6大易肇事路段

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
為改善交通事故發生，桃園蘆竹警方多管齊下維護道安，經統計去年9至12月交通事故24小時死亡較前年同期減少6件，大降54%。記者周嘉茹／翻攝
為改善交通事故發生，桃園蘆竹警方多管齊下維護道安，經統計去年9至12月交通事故24小時死亡較前年同期減少6件，大降54%。記者周嘉茹／翻攝

為改善交通事故發生，桃園蘆竹警方多管齊下維護道安，經統計去年9至12月交通事故24小時死亡較前年同期減少6件，大降54%。蘆竹警分局公布蘆竹區6大易肇事路段，籲民眾遵守交通規則，減少交通事故發生。

蘆竹分局統計，去年9至12月蘆竹區發生交通事故24小時內死亡案件，較前年同期減少6件，下降54.55%，受傷案件較前年同期減少85件，下降7.6%，整年度的死傷人數較去年同期減少582人，下降12.47%。

為了改善交通事故，蘆竹警方自去年8月起，於易肇事路段加強取締超速、闖紅燈、違規左（右）轉彎、迴轉、並排停車及行人違規等各項違規，另輔以科技執法及交通安全宣導，提昇機車族群、中高齡民眾等人交通安全意識。

另警方也結合交通局、蘆竹區公所等單位，跨機關辦理交通事故會勘，改善不合理交通工程，並滾動式調整科技執法設置地點、取締項目等多方管道努力下，對於交通事故的防制，顯示良好成效。

蘆竹分局長林鼎泰提醒，蘆竹區中正路、南崁路、南竹路、南山路、大新路及海山路等路段為易肇事路段，行經上述路段，請務必遵守慢行和停讓，其中南崁路、大竹路與大新路更是行人事故好發路段，行人請勿貪圖一時之快任意違規穿越馬路、勿低頭滑手機，注意周邊交通狀況，才能持續降低交通事故的發生。

交通事故 死亡 行人

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