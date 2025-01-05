桃園社宅供不應求 市府修法鼓勵民間投入興建

桃園市社宅供不應求，都發局為改善困境，上周修訂「都市計畫法桃園市施行細則」，包括增「可負擔住宅」法源依據、提高防災型都更重建誘因等，將函報內政部審議，拚上半年發布實施。

都發局指出，「都市計畫法桃園市施行細則」2017年公告實施，2022年曾修法過一次，這次修法有3大重點，其一為新增「可負擔住宅」的法源依據，第二項重點則是提高防災型都更重建誘因，加速舊城再生，第三是推動淨零桃園，增訂垂直綠化等容積計算與獎勵方式，另也檢討不合時宜的都市土地使用管理規定，總計修正達11條細項。

都發局表示，這次修法新增民間捐建居住建築物的法源依據，鼓勵民間投入社會住宅或可負擔住宅興辦，或挹注社宅基金，以穩定桃園市社宅興建營運，市府則給予民間一定的容積獎勵。

另為鼓勵防災型都更，本次增修海砂屋重建誘因，除依細則第48條保障原有建築容積及30％容積獎勵外，一般地區可再申請1.2倍、都更地區1.5倍的容積獎勵。

此外，因應2050淨零桃園發展目標，降低都市氣溫及提升城市美學，增訂建築物設置的垂直綠化、植生牆及複層外殼造型等設施，可不計入容積，並以法定容積10％為限。

都發局說明，修正的「都市計畫法桃園市施行細則」，上周經市政會議審議通過，將函報內政部審議，拚上半年發布實施，市府將與中央密切溝通，盼儘快審定。