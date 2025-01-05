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旅宿業禁用一次性備品 桃市首周稽查29家全數合格

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
旅宿業禁用一次性備品今年元旦起上路，桃園市環保局首周輔導稽查29家皆合格。圖／桃園市環保局提供
旅宿業禁用一次性備品今年元旦起上路，桃園市環保局首周輔導稽查29家皆合格。圖／桃園市環保局提供

環境部公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，以減少旅遊及住宿產生的塑膠垃圾，並自今年元旦起正式實施。桃園市環保局表示，配合新制上路，首周輔導稽查29家業者，全數皆符合規定。

環保局長陳世偉表示，新規定已於2023年7月17日公告，讓旅宿業者，包括觀光旅館業、旅館業、民宿及其他住宿業，有1年半的時間準備，期間環保局輔導業者將備品消化、進行客房設施調整及人員教育訓練，為避免法規實施後業者誤觸法規，去年間也進行多次現場輔導及法規線上說明會，輔導旅宿業者營業場所符合法規規範。

環保局表示，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」自今年元旦起實施後，旅宿業者不得提供容量小於180毫升液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液4小瓶），並不得於營業場所陳列個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽6小品）供消費者自由取用，若違反可處1200元至6000元罰鍰。

環保局表示，新規定上路後仍會持續宣導及輔導稽查，呼籲旅宿業者落實新政策規定，也提醒民眾出外旅遊可自備環保杯盛水飲用、自備毛巾等物品，養成「自備、重複、少用」習慣，減少一次性用品產生。

旅宿業禁用一次性備品今年元旦起上路，桃園市環保局首周輔導稽查29家皆合格。圖／桃園市環保局提供
旅宿業禁用一次性備品今年元旦起上路，桃園市環保局首周輔導稽查29家皆合格。圖／桃園市環保局提供

住宿 元旦 環保局長

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