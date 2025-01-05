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苗北教育需求3案 教育局：只有幼兒園獲核定…

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府盤點苗北教育需求三案，立委邱鎮軍先前安排頭份市「文中三」用地會勘。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府盤點苗北教育需求三案，立委邱鎮軍先前安排頭份市「文中三」用地會勘。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府盤點苗北教育需求三案，其中頭份市「文中三」用地新設幼兒園案，獲教育部核定總工程費8千多萬元，新設國小案未獲補助，竹南鎮縣立大同高中南側，新設實驗中學案，則持續爭取中。

苗北雙城近年來發展快速，加上新竹科學園區外溢效應，及桃竹苗大矽谷計畫推波，吸引年輕人口進駐，地區教育需求增加，立委邱鎮軍、陳超明等人協助，縣府爭取三案，進度也備受地方注目。

縣府教育處指出，頭份市「文中三」用地目前設有建國國中慈輝分校，新設幼兒園案已獲教育部核定總工程經費8858萬元，中央補助7千多萬元，縣府自籌1771萬餘元，將興建6班非營利幼兒園，招收2至3歲32名、3歲至入國小學120人，預計2026學年度招生。

至於新設國小案計畫每年級5班，共30班，預算經費7億多元，未獲教育部補助，教育部最近函文指出，因應少子女化趨勢，請縣府審慎評估各該學區之人口變化趨勢，並宜考量未來5年學校規模及國民中小學學齡人口變化趨勢，勿高估入學人數，如果經評估確有新設校或增建校舍需求，仍請以區域均衡角度，整體評估教育資源合理分配之可行性後，逐年納入縣府預算或一般性教育補助款非指定項目辦理。

此外，大同高中南側、台13線（公義路）以東的非都市土地約9公頃，希望配合大矽谷進度，爭取苗栗科學實驗中學案，新竹科學園區管理局回復等苗栗縣新設園區產業規畫範圍確認後，將實中設校計畫及擇合適位置，併同納入大 矽谷計畫送中央審核。

幼兒園 教育部 科學

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