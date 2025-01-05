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新竹縣新增公告18棵受保護樹木 不乏「伯公樹」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府農業處表示，新公告18棵樹木為受保護樹木，其中9棵位在新豐鄉新豐國中校門口旁的琉球松群落。圖／縣府提供
縣府農業處表示，新公告18棵樹木為受保護樹木，其中9棵位在新豐鄉新豐國中校門口旁的琉球松群落。圖／縣府提供

新竹縣政府自104年依照森林法樹木保護專章規定，成立了「新竹縣政府受保護樹木審議會」，邀請學者專家審視縣轄內珍貴的樹木，並依樹齡、歷史、文化等面向，公告為受保護樹木，定期為樹木健檢、保護棲地，守護綠色資產。縣府近期新增公告18棵受保護樹木，累計縣轄受保護樹木共逹85棵。

縣府農業處表示，新公告18棵樹木為受保護樹木，其中9棵位在新豐鄉新豐國中校門口旁的琉球松群落，另外9棵則分別是竹北市隘口老街曾屋伯公百年朴樹、湖口鄉長安村周義和宗族會內老樟樹、竹北市新社國小旁老琉球松、橫山鄉三叉埤伯公老樟樹2棵、關西鎮八份寮伯公楓香、關西鎮老社寮余家百年樟樹、橫山鄉沙坑龍家百年荔枝、芎林鄉永興村4鄰伯公茄苳。

農業處指出，這次縣府新公告的受保護樹木，是在去年初由熱心民眾、各公所及國中小學所提報，縣府委託專業廠商進行樹木調查，再經專業審議委員逐一審視，並於年底通過審查並進行公告。樹齡不是提報的唯一標準，以新豐國中琉球松群落樹齡為例，樹齡與建校時間差不多，約在68歲左右，樹木委員綜合考量校方多年來悉心照顧，以及在地居民對於松樹群感情、松樹成樹不易等因素，審議通過新增為受保護樹木。

值得一提的是，新竹縣目前85棵受保護樹木中，有18棵是屬於伯公樹，像是橫山伯公大樟樹、芎林鹿寮坑伯公茄冬巨木、香菇農場伯公九丁榕等等，顯示客家人對於伯公（土地公）信仰的重視，也與早期客家先民耕耘開拓的時空背景有關。

客家人 新竹 護樹

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