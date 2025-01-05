新竹縣非營利幼兒園累計9座 14日將在湖口揭牌

在全國出生率下降情況下，新竹縣竹北呈逆勢成長，其中2至5歲幼兒有1萬1200人，是新竹縣幼年比例最高的鄉鎮，而扶幼比更是全國最高且唯一超過30%的鄉鎮，竹北博愛非營利幼兒園已於2日揭牌，接下來14日將於湖口鄉揭牌，這將是新竹縣第9座非營利幼兒園，嘉惠更多家庭。

新竹縣湖口鄉內有經濟部管轄的新竹產業園區，還有縣府新開發的鳳山工業區等，其中產業園區內有6百多家廠商，涵蓋電子、機械設備與金屬製品等傳統產業，近年逐漸轉向高科技工業邁進。湖口交通便利，近年大樓林立，人口持續成長，已躍升為全國最大鄉。

新竹縣長楊文科說，博愛非營利幼兒園是竹北第4座、全縣第8座非營利幼兒園，而全縣的第9座位於湖口鄉，即將在1月14日揭牌。感謝立委、議會及議員支持讓竹縣欣欣向榮，持續打造宜居工作的幸福城市。

針對日前落成的博愛非營利幼兒園，新竹縣政府教育局指出，博愛非營利幼兒園配合降低師生比政策，提供64名幼兒入學，也讓竹北的幼兒園公共化比例達43%，幼兒公共化教保服務量能達4267名，將嘉惠更多學前需求家庭。

教育局表示，提升竹北地區的公共化教保服務供應量，是楊縣長上任後首要任務。而博愛非營利幼兒園是繼去年開園的華興非營利幼兒園之後，竹北的第4間非營利幼兒園。

教育局長楊郡慈說，博愛非營利幼兒園造價總經費5550餘萬元，教育局爭取中央經費，獲中央補助4716萬餘元。位在博愛國小校區面光明六路，屬竹北都會區，招生向下延伸至二歲，符應家長對二歲子女托育需求，期待給予家長放心，讓幼兒幸福快樂成長。