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竹縣竹東全鎮皆採智慧停車收費 推動無紙化便利生活
新竹縣竹東鎮推動路邊停車格全面智慧收費，去年7月起陸續建置，年底最後一哩路、設置部分的高位攝影機，今年起已建置完成，成為新竹縣第一個全鄉鎮停車格皆採智慧收費，推動無紙化更便利的生活。
新竹縣竹東鎮的公有停車位中，仁愛（533格）和信義（137格）兩座立體停車場已營運，去年7月起陸續建置路邊車位設置智慧柱，共設置1100個路邊車位，可透過攝影鏡頭記錄車輛停放時間，並將資訊即時上傳至後台系統。
去年先裝設低位攝影機，但後來發現部分停車格因為道路限縮，或路邊沒有位置可再設置，因此還有幾處得設置高位攝影機，年底前已陸續設置完成，讓竹東鎮成為新竹縣第一個全鄉停車格皆採智慧收費，推動無紙化便利的生活。
竹東鎮公所表示，幾年前在鎮公所圓環周邊建置試辦，發現相較傳統人工收費，周轉率及停車費收益明顯提升，且民眾的接受度高，成效良好，因此後來決定擴大舉辦。
此外，傳統路邊停車收費採人工巡視開單，常有開錯單、繳費不便、系統不即時、才剛停車就被開收費單等狀況，這次推動無紙化的智慧停車，透過科技應用來提升停車效率，也提供民眾更便捷的服務。
日前有民眾抱怨停車費用得線上繳費，有些長輩備感不方便。對此，竹東鎮公所提醒，民眾停放至裝有智慧停車柱停車格時，可前往智慧繳費亭、超商繳費，或是下載「竹東停車幫幫忙」APP來繳費。除之之外，仁愛、信義立體停車場內有繳費機，也可繳交路邊的停車費，多元管道讓民眾更容易繳費。
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