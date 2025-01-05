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即將迎來108歲 人瑞的生日願望是「他」 苗栗正努力達成

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供

苗栗縣最年長人瑞黃興亮即將迎來108歲生日，他很盼望「總統賴清德來探望」，苗栗市長余文忠寫信給賴總統，轉達人瑞的生日願望。

余文忠在3日偕同苗栗市民代表會主席陳仁杰，提前為黃興亮慶生，並贈送第一筆新年百歲人瑞生日禮金，眾人為黃合唱生日快樂歌，氣絡相當熱絡。

黃老先生身體健朗、精神奕奕，他表示證件上生日雖是1919年元月出生，應該是晚報戶口，實際年紀為：108歲，並指著滿牆與立委邱鎮軍、鍾東錦等人的照片，就差一張「與賴總統合照」。

余文忠聽到黃老先生的生日願望，特別寫信寄電子郵件到總統府給賴總統，總統府也回應，將會有送賀聯或賀匾致意，余文忠計畫在百歲人瑞生日當天致贈。

市公所指出，黃老先生老當益壯四代同堂，曾當選過苗栗市模範父親，也熱心認養苗栗市路燈，家人分享他記憶力驚人，曾一次記下50組電話號碼，日語、客語都會講，也樂於和大家聊天，100歲時還和家人一起去日本旅行，養生之道每天吃絞肉加稀飯、高麗菜，點心則是蘋果木瓜打汁，喜歡吃地瓜餅、肉包子、糙米薏仁漿、古早味蛋糕。

苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供
苗栗市長余文忠1月3日為108歲人瑞黃興亮提前慶生，滿牆的祝壽合照片吸睛。圖／苗栗市公所提供

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