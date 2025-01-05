即將迎來108歲 人瑞的生日願望是「他」 苗栗正努力達成

苗栗縣最年長人瑞黃興亮即將迎來108歲生日，他很盼望「總統賴清德來探望」，苗栗市長余文忠寫信給賴總統，轉達人瑞的生日願望。

余文忠在3日偕同苗栗市民代表會主席陳仁杰，提前為黃興亮慶生，並贈送第一筆新年百歲人瑞生日禮金，眾人為黃合唱生日快樂歌，氣絡相當熱絡。

黃老先生身體健朗、精神奕奕，他表示證件上生日雖是1919年元月出生，應該是晚報戶口，實際年紀為：108歲，並指著滿牆與立委邱鎮軍、鍾東錦等人的照片，就差一張「與賴總統合照」。

余文忠聽到黃老先生的生日願望，特別寫信寄電子郵件到總統府給賴總統，總統府也回應，將會有送賀聯或賀匾致意，余文忠計畫在百歲人瑞生日當天致贈。